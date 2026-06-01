Chocó y mató, ¿drogado?: cómo sigue el juicio por la doble muerte en 9 de Julio

Según la investigación, Pereyra manejaba intoxicado con cocaína cuando protagonizó el siniestro que terminó con la vida de Juan Torres, quien circulaba en otro vehículo, y de Mirko Aballay, que viajaba como acompañante del propio acusado.

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Por el hecho, el conductor enfrenta cargos por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo, una figura que contempla agravantes por conducir bajo los efectos de estupefacientes, actuar con culpa temeraria y haber causado la muerte de dos personas.

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Durante el juicio, fiscales, peritos y testigos buscarán reconstruir cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades penales del acusado. De acuerdo con la calificación legal sostenida por el Ministerio Público Fiscal, Pereyra podría recibir una condena de hasta cinco años de prisión efectiva e inhabilitación para conducir.

Las familias de las víctimas siguen de cerca el proceso judicial, a la espera de una sentencia por una tragedia que conmocionó a toda la comunidad sanjuanina.