Pornografía infantil: condenaron a un hombre y otro quedó imputado

La investigación contra Páez se desprende de un informe recibido por Missing Children el 24 de junio, que detectó un video de alto impacto en el que una niña —determinada por un médico forense como menor de 10 años— era sometida a abusos sexuales. Ese material fue rastreado hasta un celular perteneciente al imputado, lo que derivó en el allanamiento de su domicilio y la incautación de dispositivos electrónicos.

Por ahora, los fiscales trabajan para determinar si el material fue distribuido a otros usuarios a través de WhatsApp, ya que ese habría sido el canal de circulación.

Páez permanece en libertad, pero deberá cumplir estrictas medidas: presentarse mensualmente en una comisaría, no salir de la provincia ni del país sin autorización judicial y entregar sus documentos de viaje. El joven es asistido por el defensor oficial Marcelo Salinas y se negó a declarar.

Estos avances se dan apenas días después de que Luis Ceballos (33), también oriundo de San Juan, fuera condenado a 3 años de prisión condicional en un juicio abreviado por producción y distribución de pornografía infantil a nivel nacional e internacional.