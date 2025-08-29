"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > pornografía

Pornografía infantil: condenaron a un hombre y otro quedó imputado

Uno de los acusados aceptó un juicio abreviado y recibió 3 años de prisión condicional. El otro, de 28 años, quedó imputado y seguirá bajo investigación.

En primera instancia, el joven Josué Eduardo Aguirre fue detenido con material de abuso sexual infantil en su celular, correspondiente a menores de 13 años. Ante la acusación del fiscal Eduardo Gallastegui (UFI Delitos Informáticos y Estafas), Aguirre admitió su responsabilidad y aceptó un juicio abreviado. La sentencia fue de 3 años de prisión condicional, lo que significa que no irá a la cárcel pero deberá cumplir reglas de conducta.

image

Horas más tarde, el fiscal Duilio Ejarque formalizó la imputación contra Fernando Páez (28) por el delito de tenencia de pornografía infantil agravada por involucrar a menores de 13 años.

Te puede interesar...

La investigación contra Páez se desprende de un informe recibido por Missing Children el 24 de junio, que detectó un video de alto impacto en el que una niña —determinada por un médico forense como menor de 10 años— era sometida a abusos sexuales. Ese material fue rastreado hasta un celular perteneciente al imputado, lo que derivó en el allanamiento de su domicilio y la incautación de dispositivos electrónicos.

Por ahora, los fiscales trabajan para determinar si el material fue distribuido a otros usuarios a través de WhatsApp, ya que ese habría sido el canal de circulación.

Páez permanece en libertad, pero deberá cumplir estrictas medidas: presentarse mensualmente en una comisaría, no salir de la provincia ni del país sin autorización judicial y entregar sus documentos de viaje. El joven es asistido por el defensor oficial Marcelo Salinas y se negó a declarar.

Estos avances se dan apenas días después de que Luis Ceballos (33), también oriundo de San Juan, fuera condenado a 3 años de prisión condicional en un juicio abreviado por producción y distribución de pornografía infantil a nivel nacional e internacional.

Temas

Te puede interesar