El ex cabo de la Policía, Abel Alejandro Rojas, fue condenado a tres años de prisión condicional tras admitir su responsabilidad en un caso de abuso sexual contra una niña de 11 años. La sentencia fue dictada por el juez de Garantías Matías Parrón, quien homologó el acuerdo alcanzado entre las partes mediante un juicio abreviado.
Un ex policia admitió que abuso de una menor, fue condenado pero quedó libre
