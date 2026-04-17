Un ex policia admitió que abuso de una menor, fue condenado pero quedó libre

El ex cabo Abel Rojas fue condenado a 3 años de prisión condicional por abuso sexual agravado contra una niña de 11 años. Admitió su culpabilidad en juicio abreviado y quedó en libertad.

El ex cabo de la Policía, Abel Alejandro Rojas, fue condenado a tres años de prisión condicional tras admitir su responsabilidad en un caso de abuso sexual contra una niña de 11 años. La sentencia fue dictada por el juez de Garantías Matías Parrón, quien homologó el acuerdo alcanzado entre las partes mediante un juicio abreviado.

Rojas fue hallado culpable del delito de abuso sexual simple reiterado y agravado por la guarda, una figura que contempla situaciones en las que existe un vínculo de confianza con la víctima. A partir de la calificación legal y la escala penal prevista, la pena se estableció como condicional, por lo que no implica cumplimiento efectivo en prisión.

La causa se inició a mediados de 2024, cuando la hermana de la menor radicó la denuncia. Según la investigación, los hechos ocurrieron en Rawson en un contexto de cercanía entre el imputado y el entorno de la víctima. Los episodios fueron dos y ambos relatados en detalle durante el proceso.

El primero habría ocurrido en inmediaciones del Híper Libertad, mientras la hermana de la niña se encontraba trabajando en la zona. El segundo episodio se habría producido en cercanías del Club Unión. Ambos hechos fueron considerados dentro de una situación de confianza previa, lo que agravó la imputación.

El acuerdo judicial fue alcanzado entre el fiscal Raúl Iglesias, de la UFI ANIVI, y el defensor Fernando Bueno de la Cruz. Tras la homologación del juez Parrón, Rojas fue condenado como autor penalmente responsable.

Luego de la sentencia, el ex cabo será expulsado de la fuerza policial y deberá cumplir con reglas de conducta para mantener la condicionalidad de la pena.

