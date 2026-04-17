Un hombre fue condenado por violencia y otro detenido por robo tras salir del penal
Un trabajador minero fue condenado a prisión efectiva por un violento episodio en Pocito. En Caucete, un reincidente volvió a caer tras asaltar a una menor a días de salir del penal.
Dos hechos recientes expusieron un patrón común en el ámbito judicial y policial: la reiteración de conductas violentas y delictivas por parte de personas con antecedentes. Los casos, ocurridos en Pocito y Caucete, derivaron en una condena efectiva y una nueva detención.
En el primero, Guillermo Mario Morales, de 41 años y empleado de la mina Veladero, fue condenado a un año y ocho meses de prisión efectiva tras protagonizar un grave episodio de violencia en su vivienda del barrio UPCN. El hecho ocurrió el 1 de abril, cuando regresó en estado de ebriedad y comenzó una discusión con su pareja que escaló con el paso de las horas.
Según la investigación, el hombre se tornó cada vez más agresivo, arrojó objetos dentro de la casa y lanzó amenazas cuando la mujer intentó pedir ayuda. La víctima logró salir y alertar a la Policía, mientras Morales permanecía en el interior del domicilio, desde donde advirtió que prendería fuego la vivienda.
Minutos después, efectivos policiales observaron humo e ingresaron al lugar, donde detectaron un foco ígneo que comenzaba a afectar distintos elementos. El acusado fue reducido tras oponer resistencia, pero incluso dentro del móvil policial continuó con su accionar violento, provocando daños en el patrullero.
Por estos hechos fue imputado por amenazas coactivas, daño agravado y resistencia a la autoridad. La causa se resolvió mediante un juicio abreviado, en el que fue declarado reincidente. Además de la pena de prisión efectiva en el Penal de Chimbas, deberá pagar un millón de pesos por los daños ocasionados al vehículo oficial.
La sentencia incluyó medidas de protección para la víctima, como la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros, la exclusión del hogar y la restricción de contacto una vez que recupere la libertad.
El segundo caso tuvo lugar en Caucete y también tiene como eje la reincidencia. Cristian Sebastián Ochoa, de 32 años, fue detenido tras asaltar a una menor de edad en la vía pública, a quien tomó del cuello, la arrojó al suelo y le robó el celular. La víctima sufrió lesiones y debió recibir asistencia médica.
Tras el ataque, el agresor escapó hacia un descampado, pero fue identificado a partir de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos. La Policía logró detenerlo y recuperar el teléfono sustraído, además de secuestrar las prendas que utilizó durante el hecho.
Según fuentes del caso, Ochoa posee antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas, y había recuperado la libertad apenas dos semanas antes tras cumplir una condena. Al momento de su aprehensión, también se constató que vestía ropa que había sido robada de una vivienda cercana.
El acusado quedó a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que avanzará con la investigación por este y otros hechos ocurridos en la zona. Ambos casos reflejan la intervención del sistema judicial ante episodios de violencia que, en distintos contextos, vuelven a poner en foco la problemática de la reincidencia.