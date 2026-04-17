Un hombre fue condenado por violencia y otro detenido por robo tras salir del penal

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Minutos después, efectivos policiales observaron humo e ingresaron al lugar, donde detectaron un foco ígneo que comenzaba a afectar distintos elementos. El acusado fue reducido tras oponer resistencia, pero incluso dentro del móvil policial continuó con su accionar violento, provocando daños en el patrullero.

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Por estos hechos fue imputado por amenazas coactivas, daño agravado y resistencia a la autoridad. La causa se resolvió mediante un juicio abreviado, en el que fue declarado reincidente. Además de la pena de prisión efectiva en el Penal de Chimbas, deberá pagar un millón de pesos por los daños ocasionados al vehículo oficial.

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La sentencia incluyó medidas de protección para la víctima, como la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros, la exclusión del hogar y la restricción de contacto una vez que recupere la libertad.

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El segundo caso tuvo lugar en Caucete y también tiene como eje la reincidencia. Cristian Sebastián Ochoa, de 32 años, fue detenido tras asaltar a una menor de edad en la vía pública, a quien tomó del cuello, la arrojó al suelo y le robó el celular. La víctima sufrió lesiones y debió recibir asistencia médica.

Tras el ataque, el agresor escapó hacia un descampado, pero fue identificado a partir de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos. La Policía logró detenerlo y recuperar el teléfono sustraído, además de secuestrar las prendas que utilizó durante el hecho.

Según fuentes del caso, Ochoa posee antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas, y había recuperado la libertad apenas dos semanas antes tras cumplir una condena. Al momento de su aprehensión, también se constató que vestía ropa que había sido robada de una vivienda cercana.

El acusado quedó a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que avanzará con la investigación por este y otros hechos ocurridos en la zona. Ambos casos reflejan la intervención del sistema judicial ante episodios de violencia que, en distintos contextos, vuelven a poner en foco la problemática de la reincidencia.