La Conferencia Episcopal Argentina volvió a encender una señal de alarma sobre el avance del narcotráfico en el país, con un mensaje que excede lo pastoral y se instala en el plano político y social. A partir del trabajo territorial de sacerdotes en zonas vulnerables, la Iglesia trazó un diagnóstico directo: el crecimiento de las redes delictivas no es aislado, sino el resultado de la ausencia sostenida del Estado en sectores clave.
Duro mensaje de la Iglesia: "El narco avanza donde el Estado no llega"
La Iglesia volvió a poner el foco en el narcotráfico y advirtió sobre su avance en los barrios. Pidió políticas integrales y cuestionó la ausencia del Estado.