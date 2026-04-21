Duro mensaje de la Iglesia: "El narco avanza donde el Estado no llega"

El documento también apunta a la dirigencia política. Advierte que mientras la agenda pública se concentra en disputas coyunturales, el narcotráfico consolida su presencia territorial con mayor organización y capacidad operativa. En ese contexto, el Episcopado plantea la necesidad de un acuerdo amplio que convierta la lucha contra este fenómeno en una política de Estado, sostenida más allá de los cambios de gestión.

Otro de los ejes centrales del mensaje es la naturalización del consumo y la violencia, especialmente en centros urbanos. Para la Iglesia, ese proceso refleja un deterioro del tejido social que, sin intervención urgente, puede profundizarse. En paralelo, remarcan la importancia de atacar las estructuras económicas del delito, en particular el lavado de dinero, como una de las claves para desarticular el circuito.

El pronunciamiento deja un llamado concreto: la problemática ya no se limita a sectores marginales, sino que atraviesa distintos niveles de la sociedad. En ese escenario, la Iglesia busca reactivar el debate y presionar por respuestas estructurales frente a un fenómeno que, advierten, crece al ritmo de la falta de políticas sostenidas.