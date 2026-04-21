La Basílica de Luján volvió a convertirse en escenario de alto contenido simbólico para la política argentina. Este domingo, en el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, referentes del oficialismo y la oposición compartieron la misa en su homenaje, en una imagen poco frecuente en medio de un clima de confrontación permanente.
Misa por el Papa Francisco: unidad política y una ausencia que hizo ruido
Dirigentes de distintos espacios coincidieron en Luján por el aniversario de la muerte del Papa Francisco. La ausencia de Villarruel marcó el tono político del acto.