Misa por el Papa Francisco: unidad política y una ausencia que hizo ruido

La misa transcurrió sin sobresaltos y con una fuerte presencia institucional. También participaron autoridades legislativas, funcionarios nacionales y provinciales, además de dirigentes y referentes sociales. La homilía estuvo a cargo de Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina, quien centró su mensaje en la necesidad de retomar el legado del pontífice y avanzar hacia una sociedad con menos divisiones.

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El mensaje religioso apuntó a la unidad, pero el trasfondo político dejó lecturas inevitables. La ausencia de una de las principales figuras del Ejecutivo expuso tensiones que atraviesan al oficialismo, incluso en un contexto donde el homenaje buscaba correrse de la disputa partidaria.

Mientras tanto, desde el entorno de Villarruel anticiparon que la vicepresidenta realizará un reconocimiento propio al papa argentino, marcando así una diferencia tanto en la forma como en el escenario elegido para recordarlo.

La ceremonia cerró tras casi una hora, con fieles y dirigentes compartiendo el mismo espacio, en una jornada que combinó recogimiento, simbolismo y señales políticas difíciles de ignorar.