Amenazó a su vecino luego de matarle al perro "Black": condenado por reincidente
Un hombre fue condenado a 2 años de prisión efectiva por matar a golpes a un perro en Chimbas y luego amenazar a su dueño con un cuchillo. Tenía antecedentes y fue declarado reincidente.
Un hecho de violencia ocurrido en Chimbas derivó en una condena de cumplimiento efectivo. José Emanuel Escalante fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial tras ser hallado culpable de matar a golpes a “Black”, un perro mestizo, y de amenazar posteriormente a su propietario con un arma blanca.
La resolución fue tomada en el fuero de Flagrancia, donde el juez interviniente homologó un juicio abreviado y dispuso una pena de dos años de prisión efectiva. La sanción se agravó por los antecedentes penales del acusado, quien ya había sido condenado previamente por estafas y fue declarado reincidente.
El episodio ocurrió el 4 de abril en el Lote Hogar 11. Según la investigación, Escalante caminaba por la zona cuando, sin mediar provocación, atacó al animal que se encontraba en la vereda. La agresión fue de tal magnitud que un veterinario confirmó que las lesiones provocaron su muerte.
Minutos después, cuando el dueño del perro le reclamó por lo sucedido, el agresor se retiró del lugar, pero regresó armado con un cuchillo de grandes dimensiones. En ese contexto, golpeó la puerta de la vivienda y profirió amenazas de muerte, generando una situación de tensión que motivó un llamado al 911.
Personal policial llegó al lugar, redujo al acusado tras un forcejeo y secuestró el arma blanca. A partir de allí, la causa quedó encuadrada como crueldad animal y amenazas agravadas, en concurso real.
Durante la audiencia, la fiscal Yanina Galante junto con la ayudante fiscal Lucía Escudero, de la UFI Flagrancia, sostuvieron que se trató de una secuencia de violencia grave e injustificada. Remarcaron que el hecho no se limitó al maltrato animal, sino que escaló hacia una amenaza directa contra una persona.
El juez coincidió con ese planteo y destacó la gravedad del accionar, subrayando que la legislación reconoce a los animales como seres sintientes, por lo que este tipo de conductas deben ser sancionadas.
Debido a su condición de reincidente, Escalante no podrá acceder a beneficios de libertad condicional y deberá cumplir la pena de manera efectiva en el Servicio Penitenciario.