Amenazó a su vecino luego de matarle al perro "Black": condenado por reincidente

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Minutos después, cuando el dueño del perro le reclamó por lo sucedido, el agresor se retiró del lugar, pero regresó armado con un cuchillo de grandes dimensiones. En ese contexto, golpeó la puerta de la vivienda y profirió amenazas de muerte, generando una situación de tensión que motivó un llamado al 911.

Personal policial llegó al lugar, redujo al acusado tras un forcejeo y secuestró el arma blanca. A partir de allí, la causa quedó encuadrada como crueldad animal y amenazas agravadas, en concurso real.

Durante la audiencia, la fiscal Yanina Galante junto con la ayudante fiscal Lucía Escudero, de la UFI Flagrancia, sostuvieron que se trató de una secuencia de violencia grave e injustificada. Remarcaron que el hecho no se limitó al maltrato animal, sino que escaló hacia una amenaza directa contra una persona.

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El juez coincidió con ese planteo y destacó la gravedad del accionar, subrayando que la legislación reconoce a los animales como seres sintientes, por lo que este tipo de conductas deben ser sancionadas.

Debido a su condición de reincidente, Escalante no podrá acceder a beneficios de libertad condicional y deberá cumplir la pena de manera efectiva en el Servicio Penitenciario.