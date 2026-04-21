Lo encontraron sin vida en su finca y apuntan a un homicidio por robo
El cuerpo de un productor de 78 años fue hallado en su vivienda con signos de violencia. Investigan un homicidio en ocasión de robo ocurrido días antes.
Un hecho de extrema gravedad quedó al descubierto este martes al mediodía en el límite entre Pocito y Médano de Oro, donde un hombre fue encontrado sin vida dentro de su vivienda en circunstancias que, según confirmaron fuentes judiciales, corresponden a un homicidio.
La víctima fue identificada como José Yañez, de 78 años, un productor de la zona que residía en una finca ubicada en inmediaciones de Calle 12 y Alfonso XIII. El hallazgo se produjo cuando un amigo, que solía visitarlo con frecuencia, ingresó al domicilio y se encontró con la escena: el cuerpo yacía en el suelo del comedor, con visibles signos de violencia.
Las primeras evaluaciones realizadas en el lugar por personal forense determinaron que el fallecimiento no fue natural. El hombre presentaba lesiones en la cabeza y el estado del cuerpo indicaba que llevaba entre tres y cuatro días sin vida. A partir de estos elementos, la investigación se orientó rápidamente hacia un posible homicidio en ocasión de robo.
El escenario dentro de la vivienda reforzó esa hipótesis. Según trascendió, uno de los ambientes se encontraba desordenado, lo que sugiere que alguien habría buscado dinero u objetos de valor. Familiares señalaron que, si bien la víctima ya no trabajaba activamente en su finca, mantenía actividades vinculadas a la comercialización de semillas, por lo que solía manejar efectivo.
Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que la puerta de ingreso estaba abierta y no presentaba signos de haber sido forzada. De acuerdo a testimonios recogidos en el lugar, el hombre acostumbraba a no cerrar con llave, lo que habría facilitado el ingreso de terceros sin resistencia.
La escena fue rápidamente preservada por personal policial y peritos de Criminalística, mientras que la causa quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia que permitirá establecer con precisión la causa de muerte y aportar elementos clave para la investigación.
En paralelo, efectivos policiales avanzan con la toma de testimonios a vecinos y familiares, además del relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. El hecho generó fuerte conmoción entre los habitantes del lugar, no solo por la violencia del episodio, sino también por su cercanía con un puesto policial ubicado a pocos metros de la vivienda.
Por estas horas, no hay detenidos y la investigación se encuentra en pleno desarrollo, con el objetivo de reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar quién o quiénes estuvieron detrás del ataque.