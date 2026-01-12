San Juan se sumó a la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

La vacunación contra el VSR tiene como principal objetivo proteger a los recién nacidos desde el primer día de vida y anticiparse a la circulación del virus durante la temporada invernal, reduciendo el riesgo de enfermedades respiratorias graves como la bronquiolitis y la neumonía en los primeros meses de vida.

Como parte del lanzamiento, se realizó una demostración simbólica de la aplicación de la vacuna a la jefa de Enfermería del Ministerio de Salud, la licenciada Marianela Pérez, quien se encuentra cursando la etapa final de su embarazo.

En su mensaje, el secretario Técnico, Alejandro Navarta, destacó los logros alcanzados en la campaña anterior y los objetivos para este año. “En San Juan se logró vacunar el año pasado al 90% de nuestras embarazadas, con un índice de 5.000 dosis aplicadas. Buscamos llegar este año al 100%”, afirmó. Además, subrayó que “claramente con la campaña buscamos defender y proteger a los niños en los primeros seis meses de vida, que es cuando padecen neumonías y bronquiolitis”.

Por su parte, la jefa del Programa de Inmunizaciones, Fernanda Paredes, agradeció a todas las personas e instituciones que colaboraron en la organización del lanzamiento y remarcó el valor de la iniciativa. “La protección de las embarazadas y de los niños es un objetivo muy loable. Sabemos que cuidar la vida desde el vientre es prevenir con amor y que cada vacuna, cada control y cada gesto de acompañamiento es una forma concreta de abrazar la supervivencia antes del nacimiento”, expresó.