Pérdidas totales tras un feroz incendio en un reconocido local de telas

Un feroz incendio consumió por completo un depósito de goma espuma de Telas Alicia en Rivadavia. No hubo heridos, pero las pérdidas son totales y Bomberos investiga cómo se originó el fuego.

Un violento incendio se desató durante la tarde de este martes en un depósito de Telas Alicia, ubicado sobre calle Hipólito Irigoyen (ex San Miguel), antes de Ignacio de la Roza, en Rivadavia. El fuego avanzó con rapidez y provocó daños totales en la estructura y en toda la mercadería almacenada.

El depósito contenía principalmente goma espuma, un material altamente combustible que favorece la expansión inmediata de las llamas. Esta condición, según explicaron fuentes presentes en la zona, generó una columna de fuego de gran intensidad que arrasó con el interior del lugar en pocos minutos. Maquinarias y herramientas de trabajo quedaron completamente destruidas.

Personal de Bomberos y efectivos policiales llegaron rápidamente para combatir el fuego y evitar su propagación hacia los comercios de la cuadra, entre ellos la Tapicería Gómez, situada justo enfrente. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, y las pericias continuarán para determinar cómo comenzó el incendio.

Desde Tránsito provincial informaron que “hay mucha afluencia de automóviles” en la zona y que se dispuso un operativo para ordenar la circulación mientras avanzan las tareas de control. No se reportaron personas heridas.

Las llamas sorprendieron a vecinos y comerciantes, que alertaron a las autoridades tras escuchar explosiones provocadas por el colapso de estructuras internas. Bomberos continúa con trabajos de enfriamiento y remoción para asegurar el área y culminar las pericias.

