Un violento incendio se desató durante la tarde de este martes en un depósito de Telas Alicia, ubicado sobre calle Hipólito Irigoyen (ex San Miguel), antes de Ignacio de la Roza, en Rivadavia. El fuego avanzó con rapidez y provocó daños totales en la estructura y en toda la mercadería almacenada.
Pérdidas totales tras un feroz incendio en un reconocido local de telas
Un feroz incendio consumió por completo un depósito de goma espuma de Telas Alicia en Rivadavia. No hubo heridos, pero las pérdidas son totales y Bomberos investiga cómo se originó el fuego.