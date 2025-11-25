Pérdidas totales tras un feroz incendio en un reconocido local de telas

image

El depósito contenía principalmente goma espuma, un material altamente combustible que favorece la expansión inmediata de las llamas. Esta condición, según explicaron fuentes presentes en la zona, generó una columna de fuego de gran intensidad que arrasó con el interior del lugar en pocos minutos. Maquinarias y herramientas de trabajo quedaron completamente destruidas.

Personal de Bomberos y efectivos policiales llegaron rápidamente para combatir el fuego y evitar su propagación hacia los comercios de la cuadra, entre ellos la Tapicería Gómez, situada justo enfrente. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, y las pericias continuarán para determinar cómo comenzó el incendio.