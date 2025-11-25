Tragedia del pequeño Thiago: descartan fallas eléctricas y siguen investigando

Cuando bomberos y personal médico lograron acceder al interior, constataron que el niño había fallecido. La hermana de Thiago, Maira, relató a medios locales el momento exacto en el que el siniestro los sorprendió:

“Lo que yo recuerdo es que nos despertamos y la casa ya estaba la mitad incendiada. Logramos salir nosotros y no pudimos sacar al pequeño”.

La joven también contó que su padre sufrió quemaduras e inhalación de humo mientras intentaba rescatar al niño. “Le quedaron un par de secuelas, pero dentro de todo está bien, no es nada grave”, explicó.

image

En un primer momento, la familia pensó que la causa podría haber sido una falla eléctrica, aunque aclararon que nunca habían tenido problemas significativos con la instalación. Las detonaciones que escucharon los vecinos habrían sido consecuencia del calor extremo que hizo estallar ventanas y estructuras internas, según los especialistas.

Mientras tanto, la UFI Delitos Especiales realizará este domingo una nueva inspección en la vivienda para profundizar el análisis técnico. Los investigadores trabajan sobre dos hipótesis: una falla eléctrica —ya preliminarmente descartada— y un posible incidente relacionado con una garrafa. Sin embargo, por ahora ninguna teoría está confirmada.

En medio del dolor, la familia expresó su agradecimiento por el apoyo recibido. “Agradecer muchísimo toda la ayuda. La recibo con mucho amor porque la necesitamos… estamos muy agradecidos”, señaló Maira.