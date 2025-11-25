Tragedia del pequeño Thiago: descartan fallas eléctricas y siguen investigando
Las pericias preliminares descartaron una falla eléctrica, pero la Justicia aún investiga qué originó el incendio que provocó la muerte de Thiago, el niño de 7 años atrapado en su habitación.
La causa del incendio ocurrido en Santa Lucia, que terminó con la vida de Thiago, un niño de 7años, aún no está confirmada, y las autoridades insisten en que ninguna hipótesis está descartada. Aunque las pericias preliminares de Bomberos y Criminalística dejaron fuera de escena una falla eléctrica y la explosión de una garrafa, los investigadores remarcaron que la pesquisa sigue en curso para establecer con precisión qué desató las llamas.
El hecho ocurrió mientras la familia dormía la siesta. Thiago estaba en su habitación cuando el fuego comenzó en el living y se expandió con rapidez. El avance del humo y las llamas despertó a los habitantes de la casa y los obligó a intentar escapar de inmediato.
La puerta principal quedó inutilizada porque fue alcanzada por el fuego, por lo que el padre y una de sus hijas lograron salir por una ventana. En un intento desesperado por rescatar a Thiago, el hombre trató de reingresar, pero la intensidad del incendio se lo impidió.
Cuando bomberos y personal médico lograron acceder al interior, constataron que el niño había fallecido. La hermana de Thiago, Maira, relató a medios locales el momento exacto en el que el siniestro los sorprendió:
“Lo que yo recuerdo es que nos despertamos y la casa ya estaba la mitad incendiada. Logramos salir nosotros y no pudimos sacar al pequeño”.
La joven también contó que su padre sufrió quemaduras e inhalación de humo mientras intentaba rescatar al niño. “Le quedaron un par de secuelas, pero dentro de todo está bien, no es nada grave”, explicó.
En un primer momento, la familia pensó que la causa podría haber sido una falla eléctrica, aunque aclararon que nunca habían tenido problemas significativos con la instalación. Las detonaciones que escucharon los vecinos habrían sido consecuencia del calor extremo que hizo estallar ventanas y estructuras internas, según los especialistas.
Mientras tanto, la UFI Delitos Especiales realizará este domingo una nueva inspección en la vivienda para profundizar el análisis técnico. Los investigadores trabajan sobre dos hipótesis: una falla eléctrica —ya preliminarmente descartada— y un posible incidente relacionado con una garrafa. Sin embargo, por ahora ninguna teoría está confirmada.
En medio del dolor, la familia expresó su agradecimiento por el apoyo recibido. “Agradecer muchísimo toda la ayuda. La recibo con mucho amor porque la necesitamos… estamos muy agradecidos”, señaló Maira.