Orrego celebró los 272 años de Iglesia con obras clave y nuevas viviendas

image

En ese contexto, repasó el escenario económico: “Hace 20 meses me tocó asumir en una situación compleja de crisis en la Argentina. A mí me toca administrar solo el 60% de los recursos que antes tenían otros gobernadores. Pero lejos de achicarnos, decidimos ponerle el pecho”, expresó.

Y adelantó que seguirán avanzando obras: “Se van a empezar dos barrios más. Hoy inauguramos Las Lomas, pero vienen el barrio Termas, Las Vegas, y el barrio Cuesta del Viento lo vamos a entregar el 15 de diciembre”.

Luego, la comitiva se trasladó a Rodeo, donde se dejó oficialmente habilitada la iluminación LED de la Ruta 405, conocida como Calle Colonia. La intervención permitirá mejorar la visibilidad en una zona estratégica para la circulación local y el turismo interno.

La jornada concluyó con la inauguración del Paseo Los Colonos, ubicado en Calle Santo Domingo, cerca del ingreso a Rodeo. El nuevo espacio público busca potenciar la actividad recreativa y turística en el departamento.

Orrego estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el intendente de Iglesia, Jorge Espejo; y funcionarios provinciales y municipales, además de un importante número de vecinos.