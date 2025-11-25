Orrego celebró los 272 años de Iglesia con obras clave y nuevas viviendas
En el 272° aniversario de Iglesia, Orrego entregó 40 viviendas, anunció dos nuevos barrios y habilitó la iluminación LED de una ruta clave, en una jornada marcada por obras y presencia estatal.
El departamento Iglesia celebró este martes su 272° aniversario con una extensa agenda oficial encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, quien presentó obras vinculadas a vivienda, infraestructura y seguridad vial. La jornada incluyó inauguraciones en Las Flores y Rodeo, y anuncios de nuevos desarrollos habitacionales.
El mandatario comenzó la recorrida en el Barrio Las Lomas, ubicado en Las Flores, donde se entregaron 40 viviendas unifamiliares construidas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. Allí confirmó que la comuna cordillerana sumará dos nuevos barrios, lo que ampliará la oferta habitacional para los vecinos.
Durante el acto, Orrego destacó el impacto de la entrega: “Hoy es un día especial porque estamos cumpliendo con la palabra, hoy 40 familias van a tener su techo propio. Este es un barrio bello y sólido, pero la impronta del hogar se la van a dar ustedes”, afirmó.
En ese contexto, repasó el escenario económico: “Hace 20 meses me tocó asumir en una situación compleja de crisis en la Argentina. A mí me toca administrar solo el 60% de los recursos que antes tenían otros gobernadores. Pero lejos de achicarnos, decidimos ponerle el pecho”, expresó.
Y adelantó que seguirán avanzando obras: “Se van a empezar dos barrios más. Hoy inauguramos Las Lomas, pero vienen el barrio Termas, Las Vegas, y el barrio Cuesta del Viento lo vamos a entregar el 15 de diciembre”.
Luego, la comitiva se trasladó a Rodeo, donde se dejó oficialmente habilitada la iluminación LED de la Ruta 405, conocida como Calle Colonia. La intervención permitirá mejorar la visibilidad en una zona estratégica para la circulación local y el turismo interno.
La jornada concluyó con la inauguración del Paseo Los Colonos, ubicado en Calle Santo Domingo, cerca del ingreso a Rodeo. El nuevo espacio público busca potenciar la actividad recreativa y turística en el departamento.
Orrego estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el intendente de Iglesia, Jorge Espejo; y funcionarios provinciales y municipales, además de un importante número de vecinos.