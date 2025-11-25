Cuadernos: financista contó que el dinero iba "al domicilio de los Kirchner"

“En esos casos Muñoz me esperaba en el hall de la planta baja del edificio de Juncal, yo nunca subí al departamento“, precisó el financista.

La cuarta jornada virtual del juicio oral por el caso Cuadernos, que juzga a Cristina Kirchner y otros 85 acusados, se reanudó este martes poco antes de las 14 con algunos problemas de conexión a Internet por parte del Tribunal Oral Federal 7 que debutó en la modalidad de dos audiencias semanales, los martes y jueves.

Restaba en la jornada que se leyera la declaración como arrepentido del ya fallecido ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez. Nació en julio de 1973 en Las Heras, Santa Cruz y murió asesinado en su provincia, durante un supuesto robo en agosto de 2020, con 47 años.

Pese a su muerte, su declaración forma parte del requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal Carlos Stornelli, leído desde el inicio del debate el 6 de noviembre pasado. "Yo no vi el contenido de esas valijas pero se comentaba y también yo lo pensaba, que contenían dinero”, llegó a decir Muñóz.