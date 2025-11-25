Intento de incendio y heridos en una feroz disputa por una vivienda

De acuerdo a los primeros datos, los conflictos entre ambas familias no son nuevos. Vecinos de la zona señalaron que las tensiones “vienen de larga data” y recordaron que “en junio hubo disparos contra el portón de una de las casas”, lo que ya anticipaba un clima de extrema violencia. Este lunes, aprovechando el feriado, la pelea volvió a estallar.

Carina Barroso, de 52 años, aseguró que la familia Vargas intentó apropiarse de la vivienda por la fuerza. En el lugar residen unas 16 personas, entre ellas cinco menores de edad, lo que agravó la situación. Durante el ataque, los agresores habrían intentado prender fuego la habitación de una niña utilizando combustible, un acto que fue descrito como “de altísimo riesgo” por quienes presenciaron lo ocurrido.