Intento de incendio y heridos en una feroz disputa por una vivienda

Una violenta pelea entre las familias Barroso y Vargas en Villa del Carril dejó heridos, daños y un intento de incendio. La disputa por una vivienda habría reavivado viejos conflictos.

Un violento enfrentamiento entre dos familias en Villa del Carril terminó este lunes con varias personas heridas, daños materiales y un grave riesgo de incendio en una vivienda. El episodio tuvo como trasfondo la disputa por una propiedad e involucró a los grupos familiares Barroso y Vargas, según informaron fuentes del caso.

De acuerdo a los primeros datos, los conflictos entre ambas familias no son nuevos. Vecinos de la zona señalaron que las tensiones “vienen de larga data” y recordaron que “en junio hubo disparos contra el portón de una de las casas”, lo que ya anticipaba un clima de extrema violencia. Este lunes, aprovechando el feriado, la pelea volvió a estallar.

Carina Barroso, de 52 años, aseguró que la familia Vargas intentó apropiarse de la vivienda por la fuerza. En el lugar residen unas 16 personas, entre ellas cinco menores de edad, lo que agravó la situación. Durante el ataque, los agresores habrían intentado prender fuego la habitación de una niña utilizando combustible, un acto que fue descrito como “de altísimo riesgo” por quienes presenciaron lo ocurrido.

Como consecuencia de la trifulca, varias personas resultaron lesionadas. Uno de los dueños de casa sufrió un fuerte golpe en la cabeza, con hematoma frontal, además de lesiones en la espalda y escoriaciones en el cuello. Otro de los heridos fue Federico Vargas, de 34 años, quien presentó politraumatismos y múltiples excoriaciones.

La intervención policial requirió el despliegue de tres patrulleros, que también terminaron con daños durante el procedimiento. En medio del caos, la familia Barroso denunció además el robo de dos perros de raza bóxer, hecho que se sumó a la lista de incidentes.

Todo lo sucedido quedó bajo investigación judicial, mientras las autoridades intentan establecer responsabilidades y determinar cómo se desencadenó el violento episodio que volvió a poner en tensión a la comunidad de Villa del Carril.

