Un violento enfrentamiento entre dos familias en Villa del Carril terminó este lunes con varias personas heridas, daños materiales y un grave riesgo de incendio en una vivienda. El episodio tuvo como trasfondo la disputa por una propiedad e involucró a los grupos familiares Barroso y Vargas, según informaron fuentes del caso.
Intento de incendio y heridos en una feroz disputa por una vivienda
Una violenta pelea entre las familias Barroso y Vargas en Villa del Carril dejó heridos, daños y un intento de incendio. La disputa por una vivienda habría reavivado viejos conflictos.