Caso Lorenzo Narváez: Fiscalía pidió 3 años y 6 meses de prisión para la médica

Además, Micheltorena requirió que se abra una investigación por falso testimonio contra dos médicas que declararon en favor de la profesional. Según el fiscal, sus dichos resultaron “inconsistentes” y tendrían como fin favorecer a la acusada.

Las claves de la acusación

El núcleo del planteo fiscal sostiene que la obstetra “no reaccionó” ante un trabajo de parto detenido que se extendió por varias horas. Según expuso Micheltorena, la profesional llegó a la sala luego de 17 horas de inducción, con la madre exhausta, y aun así no tomó medidas frente a la falta de progreso.

El fiscal indicó que la dilatación avanzó apenas un centímetro en casi cuatro horas y que el bebé permaneció sin descender más de cinco horas, un lapso que —según los peritos— excede los parámetros clínicos aceptables. Para la Fiscalía, esta espera provocó una asfixia prolongada, lo que derivó en el fatal desenlace: el bebé fue expulsado sin signos vitales.

Los especialistas que declararon en el juicio coincidieron en que una cesárea de urgencia podría haber evitado la muerte. La médica forense María Beatriz Vázquez afirmó que los valores del cordón umbilical indicaban una asfixia sostenida de “al menos 20 a 40 minutos”, y señaló que la historia clínica mencionaba la realización de la maniobra de Kristeller, una práctica desaconsejada por la OMS.

La tocoginecóloga Carla Sotimano sostuvo que el cuadro correspondía a una “dilatación retardada y detención del descenso”, situación que obligaba a un monitoreo constante y a una intervención urgente. En la misma línea, el obstetra Gustavo Paredes afirmó que la falta de progreso y la ausencia de control fetal “impidieron detectar la gravedad inminente del cuadro”.

La posición de la defensa

El abogado defensor, Joaquín Moine, pidió la absolución de su clienta. Argumentó que la evolución del parto se encontraba dentro de parámetros clínicos aceptables y cuestionó los dictámenes periciales. Sostuvo que el resultado no podía preverse y que la médica se ajustó a los protocolos.

Fuentes vinculadas al caso confirmaron que hubo conversaciones sobre un eventual juicio abreviado, pero la obstetra no aceptó esa posibilidad, ya que implicaría admitir responsabilidad.

Durante el debate declararon alrededor de treinta testigos, entre ellos una enfermera que describió el episodio como un “parto de terror” y la abuela del bebé, que afirmó haber presenciado un trato violento hacia su hija.

Con la etapa de alegatos concluida, el juez de Garantías Alberto Caballero dará a conocer el veredicto este miércoles a las 19. Allí se definirá si la obstetra quedará libre o enfrentará la condena solicitada por la Fiscalía.