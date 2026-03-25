Operativos policiales: secuestros, hallazgos y motos abandonadas

En un segundo procedimiento, esta vez en el Barrio San Lorenzo, en Capital, efectivos de la Comisaría 29° hallaron una pistola Browning calibre 6 mm abandonada en una cuneta de riego. El arma fue encontrada por personal de la Unidad Operativa Richet Zapata durante recorridas preventivas, mientras entrevistaban a dos sujetos en actitud sospechosa.

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Tras consultar al Sistema Acusatorio, se determinó que no existía una causa vinculada al arma, por lo que se iniciaron actuaciones para establecer su procedencia y determinar si estuvo involucrada en algún hecho delictivo.

El tercer episodio ocurrió también en Capital, en la intersección de Santa María de Oro y calle San Lorenzo, donde personal de la Comisaría 27° recuperó una motocicleta Zanella ZB 110 cc que había sido abandonada.

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Según fuentes policiales, el rodado era ocupado por dos personas que, tras caer al suelo, huyeron hacia el interior del Barrio FUVA. La moto presentaba daños visibles, como el freno de pie roto y el espejo retrovisor desprendido.

Al ser verificada en el sistema SIFCOP, se constató que la motocicleta pertenece a una mujer y no tenía pedido de secuestro. Sin embargo, el caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, que investiga las circunstancias en las que el vehículo fue dejado en el lugar.

Los tres procedimientos, aunque diferentes en su desarrollo, tienen un punto en común: se originaron en tareas de prevención y control, que permitieron detectar irregularidades, secuestrar elementos y avanzar en investigaciones para esclarecer posibles delitos.