Operativos policiales: secuestros, hallazgos y motos abandonadas
En distintos operativos, la Policía detuvo a un joven con una moto robada, halló un arma abandonada y recuperó otro vehículo tras una fuga.
Tres intervenciones policiales en distintos puntos de la provincia reflejaron, en pocas horas, la diversidad de situaciones que enfrenta la fuerza en tareas de prevención: desde un control vehicular que derivó en una detención, hasta el hallazgo de un arma abandonada y la recuperación de una motocicleta tras una huida.
El primer caso se registró en Rivadavia, donde personal de la Comisaría 34° detuvo a un joven de 20 años durante un operativo vehicular en calle Comercio. El conductor circulaba en una motocicleta Yamaha YBR 125 cc sin luces ni documentación. Al verificar el rodado en la base SIFCOP, los efectivos confirmaron que tenía pedido de secuestro por robo, a disposición del Tercer Juzgado de Instrucción.
Ante esta situación, el vehículo fue retenido y retirado de circulación, mientras que el conductor quedó vinculado a la causa y a disposición del Tercer Juzgado de Faltas. Además, se dio intervención a la UFI de Delitos contra la Propiedad.
En un segundo procedimiento, esta vez en el Barrio San Lorenzo, en Capital, efectivos de la Comisaría 29° hallaron una pistola Browning calibre 6 mm abandonada en una cuneta de riego. El arma fue encontrada por personal de la Unidad Operativa Richet Zapata durante recorridas preventivas, mientras entrevistaban a dos sujetos en actitud sospechosa.
Tras consultar al Sistema Acusatorio, se determinó que no existía una causa vinculada al arma, por lo que se iniciaron actuaciones para establecer su procedencia y determinar si estuvo involucrada en algún hecho delictivo.
El tercer episodio ocurrió también en Capital, en la intersección de Santa María de Oro y calle San Lorenzo, donde personal de la Comisaría 27° recuperó una motocicleta Zanella ZB 110 cc que había sido abandonada.
Según fuentes policiales, el rodado era ocupado por dos personas que, tras caer al suelo, huyeron hacia el interior del Barrio FUVA. La moto presentaba daños visibles, como el freno de pie roto y el espejo retrovisor desprendido.
Al ser verificada en el sistema SIFCOP, se constató que la motocicleta pertenece a una mujer y no tenía pedido de secuestro. Sin embargo, el caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, que investiga las circunstancias en las que el vehículo fue dejado en el lugar.
Los tres procedimientos, aunque diferentes en su desarrollo, tienen un punto en común: se originaron en tareas de prevención y control, que permitieron detectar irregularidades, secuestrar elementos y avanzar en investigaciones para esclarecer posibles delitos.