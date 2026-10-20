La jueza Loretta Preska formalizó la anulación de la condena de US$16.100 millones contra YPF

Ahora, el futuro del caso depende del máximo tribunal estadounidense, que deberá decidir si acepta el recurso presentado por Burford Capital, el fondo que financia el litigio y representa los intereses de las empresas Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park.

La disputa comenzó después de que el gobierno de Cristina Kirchner expropiara en 2012 el 51% de las acciones de YPF que pertenecían a Repsol. Los demandantes sostuvieron que el Estado debía haber realizado una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios.

En 2023, Preska les había dado la razón y condenado al país a pagar US$16.000 millones, una cifra que con intereses superaba los US$18.000 millones. Los tenedores de acciones, especialmente los Eskenazi, dieron su capacidad de litigar al fondo buitre Burford, que inicialmente logró ese fallo favorable multimillonario en dólares. Pero luego un revés en la Cámara de apelaciones y ahora, la jueza originaria, la Dra. Preska, decidió que la causa debe cerrarse.

Aunque la resolución reduce el riesgo de una obligación multimillonaria para las cuentas públicas, la Argentina todavía deberá defenderse ante una eventual intervención de la Corte Suprema y frente a otras vías judiciales que los demandantes mantienen abiertas.