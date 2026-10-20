La Argentina consiguió un nuevo avance judicial en el juicio por la expropiación de YPF. La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, firmó una resolución que deja sin efecto formalmente la condena de US$16.000 millones que había dictado en 2023 contra el Estado argentino y cierra el expediente en primera instancia. La decisión representa un nuevo paso favorable para el Gobierno de Javier Milei, aunque todavía no significa el final definitivo del litigio.
La jueza Loretta Preska formalizó la anulación de la condena de US$16.100 millones contra YPF
La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, firmó una resolución que deja sin efecto formalmente la condena de US$16.000 millones que había dictado en 2023 contra el Estado argentino y cierra el expediente en primera instancia