Nena prostituída y violada por su madre denunció a su hermano por abuso sexual

Nancy Herrera recibió una pena ejemplar de 30 años de prisión efectiva en agosto de 2018 por violar y prostituir a sus tres hijos. Los pequeños fueron sometidos a situaciones inenarrables e inimaginables, como ver a su madre teniendo relaciones sexuales con un animal. Cuando la Justicia enfocó su mirada hacia la mujer, ésta le echó la culpa al más grande de los nenes, que tiene retraso madurativo. Sin embargo, el testimonio de la hija del medio en Cámara Gesell fue contundente y prueba esencial para que la Sala II la condenara a pasar sus próximos 30 años tras las rejas.





Pero el horror no terminó en esa condena. La nena del medio, que tiene actualmente 13 años, le confesó su padecimiento a su maestra: "mi mamá está presa por lo que me hacía y ahora mi hermano me está haciendo lo mismo", habría dicho la pequeña, según informaron fuentes judiciales a sanjuan8.com. La víctima señaló a su hermano con retraso madurativo, que es el mayor y actualmente tiene 16 años.





Inmediatamente fue radicada la denuncia en el Centro Judicial ANIVI y fue tomada preliminarmente por la Fiscalía de Instrucción que estaba subrogando el turno. Sin embargo, se remitieron actuaciones al Juzgado de Menores de turno, debido a que el imputado es menor de edad.