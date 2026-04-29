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Definieron la agenda legislativa de la Cámara de Diputados

Entre los puntos destacados, se encuentra el convenio de asistencia y cooperación suscripto entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la firma Glencore Pachón S.A., una iniciativa orientada a fortalecer acciones conjuntas en materia social.

La actividad legislativa en la provincia de San Juan avanza con una amplia agenda que combina iniciativas sociales, educativas y culturales, junto a reformas normativas y acuerdos estratégicos impulsados por el Poder Ejecutivo y distintos bloques políticos.

Entre los puntos destacados, se encuentra el convenio de asistencia y cooperación suscripto entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la firma Glencore Pachón S.A., una iniciativa orientada a fortalecer acciones conjuntas en materia social.

En la misma línea, se ratificaron los acuerdos celebrados entre el Ministerio y los 19 municipios de la provincia para la conformación de equipos técnicos del Programa Dispositivos del Área Género durante el año 2026. Este programa busca reforzar la atención y el abordaje territorial de problemáticas vinculadas a la violencia de género.

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Asimismo, se propuso la modificación del artículo 48 de la Ley N° 298-R, correspondiente al Régimen General del Personal Policial, junto con la aprobación de un informe técnico que consolida las normas sancionadas durante el período 2025.

En el ámbito social y educativo, se impulsa la creación del Día Provincial de Lucha contra el Bullying, a conmemorarse cada 2 de mayo, como una herramienta de concientización y prevención. También se definió imponer nombres a instituciones educativas: “Tejiendo Sueños” para la Escuela de Nivel Inicial N° 65 en el departamento Chimbas, y “El Homero” para la Escuela de Nivel Inicial N° 6 en Rivadavia.

Por otra parte, se acordó tratar en el recinto diversos proyectos de resolución que buscan declarar de interés una serie de actividades y eventos relevantes para la provincia. Entre ellos se destacan el Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial, el evento Desafío Ruta 40, y el libro Mujeres Sordas que dejan huella, Historias de Vida.

También figuran celebraciones tradicionales como el XV Desfile Gaucho Tradicionalista y la XXIX Fiesta Provincial de la Doma y Folclore, además de encuentros como la Convención Regional de Cuyo “Extendiéndonos”.

En el plano deportivo y productivo, se reconocerán el campeonato obtenido por UPCN San Juan Vóley en la Liga de Voleibol Argentina 2025/26, la Expo Internacional San Juan Minera, y el 3º Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos 2026.

Finalmente, se suma a la agenda la declaración de interés de la novena y fiesta patronal en honor a la Virgen Nuestra Señora de los Desamparados, reafirmando el valor de las tradiciones religiosas en la identidad sanjuanina.

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