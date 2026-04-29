El otoño se hace sentir con fuerza en San Juan. Este miércoles 29 de abril, la provincia registró un amanecer helado que obligó a los sanjuaninos a desempolvar el abrigo pesado. A las 6:00 de la mañana, el termómetro marcó una temperatura real de 6.8°C, pero la presencia de una brisa constante del sector Sur, a 10 km/h, hizo que la sensación térmica descendiera hasta los 5°C.
San Juan amaneció con 5°C de sensación térmica, pero espera una tarde agradable
La jornada comenzó con un marcado rigor invernal y cielo despejado. Pese al frío matutino, el pronóstico anticipó un ascenso de la temperatura que alcanzará los 23°C.