San Juan amaneció con 5°C de sensación térmica, pero espera una tarde agradable

Con una humedad elevada del 80% y una presión de 941.8 hPa, la visibilidad se mantiene óptima en 15 kilómetros bajo un cielo completamente despejado. El sol hizo su aparición a las 08:04 horas y se espera que su presencia sea la clave para el repunte térmico previsto para la tarde.

El pronóstico para el resto del día

Según los datos del Servicio Hidrográfico Nacional (SHN), la temperatura mínima oficial se ubicó en los 7°C. Sin embargo, la amplitud térmica será la protagonista de la jornada, ya que se espera que la máxima escale hasta los 23°C.