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San Juan amaneció con 5°C de sensación térmica, pero espera una tarde agradable

La jornada comenzó con un marcado rigor invernal y cielo despejado. Pese al frío matutino, el pronóstico anticipó un ascenso de la temperatura que alcanzará los 23°C.

El otoño se hace sentir con fuerza en San Juan. Este miércoles 29 de abril, la provincia registró un amanecer helado que obligó a los sanjuaninos a desempolvar el abrigo pesado. A las 6:00 de la mañana, el termómetro marcó una temperatura real de 6.8°C, pero la presencia de una brisa constante del sector Sur, a 10 km/h, hizo que la sensación térmica descendiera hasta los 5°C.

Con una humedad elevada del 80% y una presión de 941.8 hPa, la visibilidad se mantiene óptima en 15 kilómetros bajo un cielo completamente despejado. El sol hizo su aparición a las 08:04 horas y se espera que su presencia sea la clave para el repunte térmico previsto para la tarde.

El pronóstico para el resto del día

Según los datos del Servicio Hidrográfico Nacional (SHN), la temperatura mínima oficial se ubicó en los 7°C. Sin embargo, la amplitud térmica será la protagonista de la jornada, ya que se espera que la máxima escale hasta los 23°C.

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Estas condiciones generarán un ambiente agradable durante las horas de sol, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda no descuidarse: el sol se ocultará a las 18:58, momento en el cual la temperatura volverá a descender rápidamente, manteniendo la tendencia de mañanas y noches frías que caracteriza a esta última semana de abril.

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