El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, respondió este miércoles por escrito 2.151 preguntas de los bloques parlamentarios antes de presentarse ante la Cámara de Diputados para su informe de gestión, en medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Entre ese volumen de respuestas, cuatro concentran el núcleo de los cuestionamientos que la oposición acumula desde hace semanas: el viaje a Punta del Este, la evolución de su patrimonio, los gastos de las comitivas presidenciales y los contratos del periodista Marcelo Grandio con la Televisión Pública.
Adorni respondió 2151 preguntas y calificó su patrimonio como "confidencial"
Antes de presentarse ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete remitió su informe de gestión con 2151 respuestas, entre ellas las que aluden a las denuncias en su contra.