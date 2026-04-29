Adorni da su primer informe en Diputados en medio de un fuerte operativo de seguridad

Además del Presidente y su hermana, irán a respaldar a Adorni los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad), Pablo Quirno (Cancillería), Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación), Diego Santilli (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Carlos Presti (Defensa).

También asistirán la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y el círculo íntimo de Adorni: Javier Lanari, su mano derecha, su jefa de Gabinete, Aimé Vázquez y su secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Completarán los lugares en los palcos los senadores nacionales de La Libertad Avanza que lidera Patricia Bullrich, los legisladores porteños que responden a Pilar Ramírez y alrededor de 150 dirigentes de la provincia de Buenos Aires que responden al diputado y armador Sebastián Pareja.

Cómo será la exposición de Manuel Adorni en Diputados

El jefe de Gabinete destinará la primera hora a exponer y destacar la gestión del Gobierno. Luego, cada bloque tendrá un tiempo para preguntar de 5 minutos que aumentará proporcionalmente según la cantidad de legisladores de cada bancada.

Así, se prevé una primera tanda de preguntas de 9 bloques menores que durará 50 minutos. Luego, Adorni responderá de corrido en un bloque de alrededor de 20 minutos.