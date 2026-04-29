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Adorni da su primer informe en Diputados en medio de un fuerte operativo de seguridad

Deberá responder más de 2000 preguntas de los legisladores, algunas vinculadas a la causa en la que es investigado por la Justicia.

En una jornada cargada de expectativa política, Manuel Adorni se presentará desde las 10.30 en la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión en un contexto atravesado por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Deberá responder más de 2000 preguntas que acercaron los diputados, aunque primero hará una exposición inicial de una hora.

El evento motivará una movilización total del Gobierno nacional, con Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza. Ambos se ubicarán en los palcos del recinto. Afuera habrá un fuerte operativo de seguridad, con vallas y miles de efectivos apostados en las puertas del Congreso.

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Además del Presidente y su hermana, irán a respaldar a Adorni los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad), Pablo Quirno (Cancillería), Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación), Diego Santilli (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Carlos Presti (Defensa).

También asistirán la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y el círculo íntimo de Adorni: Javier Lanari, su mano derecha, su jefa de Gabinete, Aimé Vázquez y su secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Completarán los lugares en los palcos los senadores nacionales de La Libertad Avanza que lidera Patricia Bullrich, los legisladores porteños que responden a Pilar Ramírez y alrededor de 150 dirigentes de la provincia de Buenos Aires que responden al diputado y armador Sebastián Pareja.

Cómo será la exposición de Manuel Adorni en Diputados

El jefe de Gabinete destinará la primera hora a exponer y destacar la gestión del Gobierno. Luego, cada bloque tendrá un tiempo para preguntar de 5 minutos que aumentará proporcionalmente según la cantidad de legisladores de cada bancada.

Así, se prevé una primera tanda de preguntas de 9 bloques menores que durará 50 minutos. Luego, Adorni responderá de corrido en un bloque de alrededor de 20 minutos.

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