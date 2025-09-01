"
Muerte de Lucía Rubiño: ratificaron el sobreseimiento a Echegaray

El juez de Impugnación confirmó el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray en la causa por la muerte de Lucía Rubiño. La querella insiste y no descarta llegar a la Corte.

El caso por la muerte de Lucía Rubiño sumó este lunes un nuevo capítulo judicial. El juez de Impugnación, Eduardo Raed, ratificó la resolución del juez de Garantías Javier Figuerola y confirmó el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, imputado en la causa por homicidio culposo en el siniestro vial donde murió la joven.

La decisión llegó luego de que la querella, representada por los abogados Marcelo Fernández Valdez y Nadia Derka, apelara la medida dictada en mayo. En su presentación, los letrados denunciaron “arbitrariedad en la valoración de la prueba, falta de imparcialidad y violación al debido proceso”.

Entre los puntos cuestionados, remarcaron que la Fiscalía se basó en una interpretación “sesgada” de las pericias vinculadas a la velocidad y trayectoria de los vehículos, y que además se descartaron testimonios presenciales que resultaban claves para el caso.

El Ministerio Público Fiscal, en cambio, defendió la resolución. Argumentó que las pericias oficiales coincidían en que el otro conductor involucrado, identificado como N.M., circulaba a contramano y a exceso de velocidad, siendo él quien tenía la posibilidad de evitar el choque. En esa línea, sostuvieron que Echegaray conducía en su carril y desacelerando, por lo que su conducta no configuraba responsabilidad penal.

Con ese respaldo, tanto Figuerola como ahora Raed dieron por cerrado el capítulo en relación al homicidio culposo. Sin embargo, el hijo del juez federal seguirá siendo investigado por el delito de picadas, aunque en un contexto anterior al choque que terminó con la vida de Lucía Rubiño.

La audiencia de control de acusación por esta causa no pudo concretarse, ya que la resolución del sobreseimiento aún no está firme. En tanto, la querella ya anticipó que llevará el caso hasta la Corte de Justicia de San Juan si resulta necesario.

El caso, que generó un fuerte debate público y judicial, continúa abierto en ese frente. Para la familia de Lucía, la pelea por justicia aún no terminó.

La reacción del padre de Lucía

image

Luego de conocerse que quedó firme el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, el padre de la joven se expresó en redes sociales con fuertes críticas hacia la justicia: "Otro paso a favor de uno de los asesinos de mi hija, Juan Pablo Echegaray. Gracias jueces de San Juan por ser equitativos con su pueblo. Dan asco".

La querella, representada por el abogado Marcelo Fernández, había presentado un recurso al fallo de primera instancia que sobreseyó a Echegaray, hijo de un juez federal de la provincia. El magistrado resolvió ratificar el sobreseimiento.

