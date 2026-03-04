Cuatro sin ganar: Boca se mide con Lanús en un duelo decisivo

La situación dejó a Úbeda en el centro de las críticas. Un nuevo resultado adverso podría comprometer aún más su continuidad al frente del plantel. Boca necesita ganar para volver a meterse entre los ocho mejores de la Zona A y descomprimir un clima cada vez más tenso.

Enfrente estará un Lanús fortalecido. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino atraviesa un gran momento tras consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana al vencer a Flamengo en el Maracaná.

En el Apertura suma nueve puntos, los mismos que Boca, y también pelea por ingresar a la fase final. Una victoria lo dejaría en zona de clasificación y ratificaría su buen presente.

Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson y Ramiro Carrera; Walter Bou.

DT: Mauricio Pellegrino.

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

DT: Claudio Úbeda.

Boca se juega más que tres puntos en la Fortaleza. En un escenario adverso y ante un rival en alza, el equipo azul y oro necesita una reacción urgente para sostener su ilusión en el torneo y la continuidad de su entrenador.