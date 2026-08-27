"Me voy a desgraciar en algún policía": la amenaza que terminó con un condenado

Alrededor de la medianoche, cuando llegaron los padres del hombre, la situación se volvió violenta. De acuerdo con la acusación, Funes tomó del cuello a la mujer y comenzó a insultarla. La hija del hombre intervino para pedirle que la soltara.

La mujer finalmente llamó al 911. Al advertirlo, Funes habría tomado un cuchillo, volvió a sujetarla del cuello y le golpeó el brazo con la hoja mientras le decía: “Yo me voy, pero me voy a desgraciar en algún policía”.

El hombre también habría vuelto a quitarle el teléfono celular y salió hacia el patio. La víctima aprovechó para cerrar la puerta y alertó a los policías desde una ventana sobre la presencia del arma.

Los efectivos lograron que Funes arrojara el cuchillo y lo aprehendieron en el lugar. Posteriormente, la víctima fue trasladada a la UFI CAVIG, donde realizó la denuncia, fue examinada por un médico legista y entrevistada por un psicólogo.

Con las actuaciones realizadas, Fiscalía avanzó con el procedimiento de Flagrancia y finalmente se acordó una condena de un año de prisión condicional. La medida quedó acompañada por las restricciones de contacto y la destrucción del arma utilizada durante el episodio.