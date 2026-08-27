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"Me voy a desgraciar en algún policía": la amenaza que terminó con un condenado

Un hombre fue condenado a un año de prisión condicional luego de un episodio de violencia intrafamiliar. Deberá dejar la vivienda y mantener una distancia mínima de 500 metros de la víctima.

Una noche de discusiones y violencia terminó con Dante Sebastián Funes condenado a un año de prisión condicional por lesiones leves agravadas, amenazas agravadas por el uso de un arma y hurto simple, en un contexto de violencia intrafamiliar.

La causa se resolvió mediante un juicio abreviado, con intervención del fiscal Fernando Bonomo. Además de la pena, la Justicia dispuso su exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de la víctima. También ordenó decomisar y destruir el cuchillo secuestrado.

Según la denuncia, el episodio comenzó el 23 de agosto, después de varias horas en las que Funes habría estado consumiendo alcohol. Durante la noche mantuvo una discusión con su pareja por una situación familiar.

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Alrededor de la medianoche, cuando llegaron los padres del hombre, la situación se volvió violenta. De acuerdo con la acusación, Funes tomó del cuello a la mujer y comenzó a insultarla. La hija del hombre intervino para pedirle que la soltara.

La mujer finalmente llamó al 911. Al advertirlo, Funes habría tomado un cuchillo, volvió a sujetarla del cuello y le golpeó el brazo con la hoja mientras le decía: “Yo me voy, pero me voy a desgraciar en algún policía”.

El hombre también habría vuelto a quitarle el teléfono celular y salió hacia el patio. La víctima aprovechó para cerrar la puerta y alertó a los policías desde una ventana sobre la presencia del arma.

Los efectivos lograron que Funes arrojara el cuchillo y lo aprehendieron en el lugar. Posteriormente, la víctima fue trasladada a la UFI CAVIG, donde realizó la denuncia, fue examinada por un médico legista y entrevistada por un psicólogo.

Con las actuaciones realizadas, Fiscalía avanzó con el procedimiento de Flagrancia y finalmente se acordó una condena de un año de prisión condicional. La medida quedó acompañada por las restricciones de contacto y la destrucción del arma utilizada durante el episodio.

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