Un hecho de violencia de género ocurrido en Rivadavia finalizó con un acuerdo judicial luego de que un sujeto agrediera físicamente a su novia tras una discusión por un reclamo de celos. El agresor, identificado como Rodrigo Francisco Antonio Murua, fue beneficiado con la suspensión de juicio a prueba (probation) por el término de un año.
Revisó el celular de su novio, descubrió un engaño y él la agarró a trompadas
Rodrigo Murua golpeó a su pareja en Rivadavia. Evitó el juicio tras acordar tareas comunitarias y una reparación económica.