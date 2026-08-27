Revisó el celular de su novio, descubrió un engaño y él la agarró a trompadas

El episodio se registró el pasado 17 de agosto. Cerca de las 7:00, Murua invitó a la víctima —con quien mantenía un noviazgo no conviviente desde hacía dos años— a dormir a su domicilio. Al llegar, el hombre se quedó dormido, momento que la joven aprovechó para revisar su teléfono celular y descubrir mensajes con otra mujer. Tras intentar comunicarse con ella sin éxito, le recriminó la presunta infidelidad, lo que desencadenó una fuerte discusión.

En medio del altercado, Murua reaccionó violentamente y le propinó patadas en el abdomen, un golpe de puño en la boca, tironeos de cabello y sujeciones en el cuello. Aunque el agresor intentó sacarla del inmueble y un sobrino filmó parte del ataque, la víctima logró pedir auxilio en la calle a un patrullero de la Comisaría 38ª que pasaba por el lugar. Al observar el sangrado en sus labios, los efectivos aprehendieron de inmediato al atacante.