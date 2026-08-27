Se sorteó la Champions 2026/27: cuáles serán los mejores partidos de fases

La lista de partidos más atractivos se completa con Liverpool-Atlético de Madrid y Manchester United-Bayern Múnich, otros dos encuentros entre equipos de gran tradición continental que tendrán protagonismo durante esta primera etapa.
El PSG parte nuevamente entre los principales candidatos a quedarse con el título. El conjunto francés buscará sostener su dominio ante una lista de aspirantes que también incluye a Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y Arsenal, entre otros.
Los cruces de los nueve equipos del bombo 1
En la fase de liga, cada club se enfrenta a ocho rivales distintos: dos pertenecientes al Bombo 1 -los de mayor renombre-, dos al Bombo 2, dos al Bombo 3 y dos al Bombo 4. Así, todos los equipos tienen una combinación equilibrada de rivales de diferente nivel, con cuatro partidos como local y cuatro como visitante. Así quedaron los cruces de los integrantes del primer bolillero:
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Atlético Madrid jugará con Bayern Munich, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Viking y Stuttgart.
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Barcelona se medirá con Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah.
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Inter de Milán se enfrentará con Liverpool, Real Madrid, Brujas, Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart y Slovan Bratislava.
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Manchester City quedó emparejado con PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK y Lens.
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Real Madrid fue sorteado contra Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK y AEK.
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Bayern Múnich disputará sus duelos ante Arsenal, Atlético Madrid, Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Praga y Viking.
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Arsenal irá con Real Madrid, Bayern, Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Sabah y Slavia Praga.
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Liverpool lo hará con Atlético de Madrid, Inter, Porto, Brujas, Villarreal, Fenerbahce, Lens y Lask.
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PSG deberá superar en su serie a Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava y Como.