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Se sorteó la Champions 2026/27: cuáles serán los mejores partidos de fases

El torneo europeo ya tiene definidos sus cruces iniciales, con enfrentamientos entre varios de los máximos candidatos al título que elevarán la exigencia desde las primeras jornadas. PSG es el campeón defensor.

Este jueves se sorteó la fase de liga de la Champions League 2026/27 en la sede de la UEFA, en Mónaco. Los 36 equipos participantes quedaron distribuidos en cuatro bombos y ya conocen a sus rivales para una primera etapa que tendrá duelos de alto nivel.

La competencia comenzará el 16 de septiembre, con una jornada inaugural que marcará el inicio de un nuevo camino hacia la Orejona. El formato de la primera fase volverá a reunir a los principales clubes europeos en una tabla general, con partidos que prometen una exigencia elevada y adrenalina desde el comienzo.

PSG, el vigente campeón, enfrentará a Barcelona, mientras que el equipo culé también se medirá con Manchester City. También sobresalen Real Madrid-Inter, Arsenal-Real Madrid y Bayern Múnich-Arsenal.

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La lista de partidos más atractivos se completa con Liverpool-Atlético de Madrid y Manchester United-Bayern Múnich, otros dos encuentros entre equipos de gran tradición continental que tendrán protagonismo durante esta primera etapa.

El PSG parte nuevamente entre los principales candidatos a quedarse con el título. El conjunto francés buscará sostener su dominio ante una lista de aspirantes que también incluye a Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y Arsenal, entre otros.

Los cruces de los nueve equipos del bombo 1

En la fase de liga, cada club se enfrenta a ocho rivales distintos: dos pertenecientes al Bombo 1 -los de mayor renombre-, dos al Bombo 2, dos al Bombo 3 y dos al Bombo 4. Así, todos los equipos tienen una combinación equilibrada de rivales de diferente nivel, con cuatro partidos como local y cuatro como visitante. Así quedaron los cruces de los integrantes del primer bolillero:

  • Atlético Madrid jugará con Bayern Munich, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Viking y Stuttgart.

  • Barcelona se medirá con Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah.

  • Inter de Milán se enfrentará con Liverpool, Real Madrid, Brujas, Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart y Slovan Bratislava.

  • Manchester City quedó emparejado con PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Leipzig, AEK y Lens.

  • Real Madrid fue sorteado contra Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK y AEK.

  • Bayern Múnich disputará sus duelos ante Arsenal, Atlético Madrid, Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Praga y Viking.

  • Arsenal irá con Real Madrid, Bayern, Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Sabah y Slavia Praga.

  • Liverpool lo hará con Atlético de Madrid, Inter, Porto, Brujas, Villarreal, Fenerbahce, Lens y Lask.

  • PSG deberá superar en su serie a Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava y Como.

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