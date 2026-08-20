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Habían pintado una moto robada para ocultarla, pero la Policía la recuperó

Efectivos de la Policía Caminera secuestraron un rodado en el que circulaba una joven sin documentación. Tenía pedido de secuestro desde junio y debajo de la pintura negra fresca se asomaba el color bordó original.

Personal de la Policía Caminera (D-7) recuperó este martes una motocicleta con pedido de secuestro activo durante un operativo vehicular de rutina. El rodado había sido repintado recientemente con la clara intención de evitar su identificación por parte de las fuerzas de seguridad.

Los efectivos interceptaron a una joven de 20 años, de apellido Fernández, que circulaba a bordo de una Appia Brezza de color negro y sin la patente colocada. Al solicitarle los papeles correspondientes, la conductora admitió que no poseía ningún tipo de documentación sobre la unidad.

Ante esta irregularidad, el personal policial verificó el estado del dominio mediante el número de cuadro a través de la sala de control. El sistema arrojó que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro requerido por la Comisaría 24° desde el 27 de junio de 2026.

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Un detalle resultó clave para confirmar que se trataba de la moto sustraída: en los registros figuraba originalmente de color bordó, pero al momento del procedimiento lucía negra. Durante la inspección minuciosa, los agentes detectaron que la pintura oscura estaba fresca y que debajo se asomaba el todo bordó original.

Por disposición del Auxiliar Fiscal interviniente, se realizó el secuestro inmediato de la moto y se dio inicio a la cadena de custodia. Las actuaciones legales quedaron en manos de la comisaría jurisdiccional.

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