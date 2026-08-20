Personal de la Policía Caminera (D-7) recuperó este martes una motocicleta con pedido de secuestro activo durante un operativo vehicular de rutina. El rodado había sido repintado recientemente con la clara intención de evitar su identificación por parte de las fuerzas de seguridad.
Habían pintado una moto robada para ocultarla, pero la Policía la recuperó
Efectivos de la Policía Caminera secuestraron un rodado en el que circulaba una joven sin documentación. Tenía pedido de secuestro desde junio y debajo de la pintura negra fresca se asomaba el color bordó original.