Habían pintado una moto robada para ocultarla, pero la Policía la recuperó

Los efectivos interceptaron a una joven de 20 años, de apellido Fernández, que circulaba a bordo de una Appia Brezza de color negro y sin la patente colocada. Al solicitarle los papeles correspondientes, la conductora admitió que no poseía ningún tipo de documentación sobre la unidad.

Ante esta irregularidad, el personal policial verificó el estado del dominio mediante el número de cuadro a través de la sala de control. El sistema arrojó que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro requerido por la Comisaría 24° desde el 27 de junio de 2026.