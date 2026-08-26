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Una bebé de 10 días se ahogó mientras amamantaba y una agente le salvó la vida

El episodio ocurrió durante la madrugada de este martes en el barrio Solares del Sur, en Sarmiento.

Una emergencia médica puso en alerta a la Policía durante la madrugada de este martes en el departamento Sarmiento. Una bebé de apenas 10 días se había ahogado mientras era amamantada y necesitaba asistencia inmediata.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:10, en el barrio Solares del Sur. La Cabo 1º Erika Mereles, perteneciente a la Sección N° 05 del Departamento Seguridad Ciudadana D-2, se encontraba realizando recorridas por la zona cuando recibió, a través del equipo de comunicación, el aviso sobre una emergencia en la Manzana C.

Al llegar al lugar, la madre, de 41 años, explicó que su hija, de tan solo 10 días de vida, se había ahogado aparentemente con leche mientras era amamantada.

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Ante la situación, la cabo Mereles comenzó de inmediato con las maniobras de primeros auxilios, con la colaboración del Cabo Díaz Bruno.

La rápida intervención permitió que la recién nacida reaccionara a los pocos minutos y comenzara a llorar con fuerza, una señal que llevó alivio a la familia y a los efectivos que se encontraban en el lugar.

Poco después arribó una ambulancia departamental, que trasladó a la bebé junto a su madre hasta el hospital departamental para recibir atención médica.

En el nosocomio, ambas fueron asistidas por la Dra. Analía Ormachea. Según el diagnóstico médico informado, la recién nacida se encontraba en buen estado de salud.

La intervención de los efectivos permitió brindar una respuesta inmediata ante una situación crítica, en la que cada minuto resultó determinante para asistir a la pequeña.

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