Una bebé de 10 días se ahogó mientras amamantaba y una agente le salvó la vida

Ante la situación, la cabo Mereles comenzó de inmediato con las maniobras de primeros auxilios, con la colaboración del Cabo Díaz Bruno.

La rápida intervención permitió que la recién nacida reaccionara a los pocos minutos y comenzara a llorar con fuerza, una señal que llevó alivio a la familia y a los efectivos que se encontraban en el lugar.

Poco después arribó una ambulancia departamental, que trasladó a la bebé junto a su madre hasta el hospital departamental para recibir atención médica.

En el nosocomio, ambas fueron asistidas por la Dra. Analía Ormachea. Según el diagnóstico médico informado, la recién nacida se encontraba en buen estado de salud.

La intervención de los efectivos permitió brindar una respuesta inmediata ante una situación crítica, en la que cada minuto resultó determinante para asistir a la pequeña.