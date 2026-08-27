Milei arengó a alumnos de secundario a abuchear a periodistas: "Se los voy a festejar"

El Presidente Javier Milei brindó una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en la sede Almagro, sobre “Ética como política de Estado”. pic.twitter.com/9fYNSgrOBu — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 27, 2026

Tras un primer silencio en el auditorio y algunos silbidos, Milei volvió a intervenir: “Si quieren hacerlo más fuerte se los voy a festejar”. La reacción de los alumnos fue un abucheo sostenido contra los periodistas, que terminó con un aplauso en respaldo al Presidente.

La escena se produjo en medio de una escalada de las críticas de Milei contra medios y periodistas. Durante los últimos días, el mandatario utilizó sus redes sociales para cuestionar publicaciones periodísticas y respaldar incluso planteos para que existan consecuencias contra quienes difundan información que el Gobierno considere falsa o sin sustento.

En esa misma línea, durante la charla el Presidente defendió nuevamente el rumbo de su administración y rechazó los cuestionamientos vinculados con la morosidad y la situación económica. Según planteó, algunas críticas forman parte de una estrategia destinada a generar controversia y debilitar el respaldo a su gestión.

“Al populismo no se le gana con más populismo, se le gana haciendo las cosas bien”, sostuvo Milei al explicar que su Gobierno no modificará sus políticas frente a las presiones. También afirmó que no está dispuesto a resignar sus “valores éticos y morales”.

El mandatario además cuestionó al comunismo, afirmó que “Marx era satanista” y sostuvo que ese sistema implica, según su interpretación, el “exterminio físico de individuos”. Sus declaraciones se dieron mientras desarrollaba parte de los argumentos de su nuevo libro.

La visita a ORT se produjo en el marco de los 90 años de la institución y tuvo como destinatarios a estudiantes secundarios. Sin embargo, el eje de la exposición terminó atravesado por la disputa política del Gobierno con la prensa, que volvió a quedar en el centro de las críticas presidenciales.