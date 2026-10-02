Una persecución, un disparo, 16 perdigones y dos policías condenados

Durante la persecución, Bernal viajaba como acompañante y, según la acusación fiscal que llegó a juicio, disparó una escopeta sin haber impartido previamente una orden y sin una justificación para utilizar el arma.

El disparo alcanzó al motociclista en distintas partes del cuerpo: 14 perdigones impactaron en su espalda y otros dos en el brazo derecho. Las heridas fueron consideradas lesiones leves y le provocaron una incapacidad de 10 días.

Herido, el joven consiguió llegar hasta una estación de servicio ubicada en Ruta 40 y calle Centenario, donde pidió ayuda. Durante el juicio contó lo ocurrido y relató el momento posterior al ataque. Según su testimonio, los efectivos se retiraron del lugar entre risas.

La acusación también se apoyó en otros testimonios. Una empleada de la estación de servicio y un hombre que se encontraba cargando combustible aportaron información sobre lo ocurrido después del disparo.

Además declaró otro policía que había participado del procedimiento. Aunque dijo que no pudo identificar quién había accionado la escopeta, aportó un dato que fue incorporado al debate: señaló que no resulta sencillo disparar ese tipo de arma mientras se circula en movimiento sobre una motocicleta y es manipulada por una sola persona.

Tras analizar la prueba reunida durante el debate, la jueza Flavia Allende condenó a Fabián Bernal a 2 años y 6 meses de prisión condicional, además de cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

El efectivo fue considerado autor material de abuso de armas agravado por su condición de funcionario policial, lesiones leves agravadas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre los delitos incluidos en la acusación.

En el caso de Alejandro Meza, la magistrada impuso un año de prisión condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en perjuicio de la Administración Pública.

Los dos policías permanecerán en libertad, ya que las penas son condicionales. La resolución también estableció que deberán quedar bajo el control del Patronato de Liberados durante el plazo correspondiente.

Bernal y Meza habían negado durante el proceso haber efectuado el disparo. Sin embargo, uno de sus compañeros los señaló durante la investigación y los testimonios incorporados al debate formaron parte de la prueba analizada por la magistrada.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos Especiales, con intervención del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral. La defensa estuvo representada por Gustavo Sánchez y Rosita Sánchez.

La jueza dispuso además las comunicaciones correspondientes a los organismos policiales y judiciales y el cómputo de las penas. Los fundamentos completos de la sentencia serán conocidos en la fecha fijada por el tribunal.

El caso dejó así una resolución judicial concreta sobre un procedimiento que comenzó con una persecución por una infracción vinculada a una motocicleta y terminó con un joven herido por 16 impactos de perdigones de goma y dos integrantes de la fuerza condenados.