El último adiós a Danilo, el niño de 13 años atropellado: ¿Cómo sigue la causa?

Para la comunidad educativa, la noticia significó también la pérdida de uno de sus alumnos. Desde la escuela expresaron que un "dolor inmenso" los atravesaba tras conocer el fallecimiento y pidieron oraciones por sus familiares.

Qué pasó y cómo sigue la investigación

El siniestro ocurrió el jueves alrededor de las 11, en inmediaciones de calle Laprida y Belgrano, en San Martín. Danilo circulaba en bicicleta en el mismo sentido que un camión que pertenece a la Municipalidad de San Martín.

El vehículo era conducido por Jorge Eduardo Torres y llevaba como acompañante a Francisco Miguel Tello. La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi.

Según explicó el fiscal, hasta el momento fueron identificadas tres personas que habrían observado la secuencia del accidente. Sus testimonios son uno de los elementos centrales con los que cuenta la Justicia para reconstruir cómo se produjo el impacto.

La hipótesis que se analiza indica que, cuando el camión comenzó a sobrepasar al adolescente, Danilo habría realizado una maniobra hacia la izquierda y luego un movimiento brusco que lo llevó hacia el sector inferior del vehículo. El niño fue alcanzado por las ruedas traseras y murió en el lugar.

Sin embargo, esta reconstrucción todavía forma parte de la investigación. No hay cámaras de seguridad que hayan registrado el momento exacto del accidente, por lo que las declaraciones de los testigos y las pericias accidentológicas tendrán un papel central.

Tras permanecer detenido durante varias horas, el conductor del camión recuperó la libertad y continúa vinculado a la causa mientras avanzan las actuaciones.

De acuerdo con lo informado por el fiscal, con los elementos reunidos hasta ahora no surgiría una vinculación entre la conducción del camionero y la muerte del adolescente. Esa valoración, de todos modos, no representa todavía un cierre de la investigación y podría modificarse si las pericias o nuevas pruebas incorporan otros elementos.

Por ahora, la Justicia trabaja para establecer con precisión la mecánica del siniestro y las circunstancias que llevaron a que Danilo terminara debajo del camión.

Mientras el expediente avanza, San Martín despidió este viernes a un adolescente de 13 años cuya muerte dejó a una familia, una escuela y una comunidad atravesadas por el dolor.