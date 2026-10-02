Condenado por peculado, Nievas fue trasladado al Penal

La defensa, a cargo del abogado Benjamín Quiroga, buscó evitar ese traslado y pidió que Nievas pudiera cumplir la medida en su domicilio. La magistrada desestimó el planteo y dispuso su ingreso al penal de Chimbas.

La condena contra Nievas surgió de una investigación por el uso de personal y maquinaria de la Municipalidad de Angaco para llevar agua a una obra de su propiedad. Ese hecho fue considerado probado por la Justicia y derivó en la pena de cuatro años de prisión efectiva.

El expediente, además, tuvo en las últimas semanas una fuerte exposición pública a partir de la llegada a San Juan del abogado Roberto Castillo, quien había anunciado que asumiría la defensa de Nievas. El letrado llegó acompañado por su pareja, la mediática Cinthia Fernández, y su presencia generó repercusiones públicas y un cruce con el actual intendente de Angaco, José Castro.

Castillo había cuestionado públicamente la condena y anunció distintas acciones judiciales. Entre ellas, presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante el cual busca revisar la pena de cuatro años por peculado. Según planteó el abogado, existiría documentación que no habría sido considerada durante el proceso.

El letrado también vinculó sus cuestionamientos con el denominado pasaje Nieva. De acuerdo con su versión, ese espacio habría pasado a integrar el patrimonio municipal en 2022 y, al año siguiente, se inició la acusación contra el trabajador municipal.

Mientras esos recursos siguen su curso, la decisión adoptada este viernes modifica la situación de Nievas: dejó de permanecer alojado en una comisaría y fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá esperar el resultado de las instancias de revisión de su condena.