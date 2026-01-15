Más de 600 damnificados: extendieron la preventiva a empresario sanjuanino

image

Una causa con decenas de denuncias

El expediente comenzó el 10 de diciembre, cuando Morales fue imputado por estafa genérica en una de las denuncias que luego se multiplicaron. Actualmente, la causa reúne al menos 24 presentaciones judiciales, vinculadas a fiestas de egresados, casamientos, cumpleaños de 15 y eventos de fin de año que habrían sido cobrados por adelantado y nunca se concretaron.

Según consta en la investigación, la empresa ofrecía paquetes integrales que incluían catering, música, ambientación y fotografía. Sin embargo, en varios casos los servicios se brindaron de manera parcial o directamente no se realizaron. Algunas familias denunciaron haber pagado millones de pesos, mientras que otras relataron situaciones extremas, como eventos para cientos de invitados con una entrega mínima de comida.

Detención y secuestros

Morales fue detenido el 4 de diciembre en el departamento Rivadavia, en San Juan, durante un operativo conjunto entre fuerzas de Mendoza y San Juan. De acuerdo con fuentes judiciales, el empresario intentó fugarse al advertir la presencia policial.

En el procedimiento se secuestraron un arma de fuego, dos vehículos y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.

Ese mismo día, el acusado envió mensajes a sus clientes en los que prometía buscar “una solución” y aseguró que la empresa continuaría funcionando con normalidad, además de proponer reprogramaciones de eventos.

El modo de operar y la investigación en curso

La fiscalía sostiene que Morales promocionaba sus servicios a través de redes sociales con precios accesibles y utilizaba imágenes de eventos realizados para captar nuevos clientes. La investigación también indicó que habría operado bajo distintas denominaciones comerciales, tanto en Mendoza como en San Juan.

Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que los salones de eventos donde se iban a realizar las celebraciones no tienen vínculo comercial con el imputado y que solo alquilaban sus instalaciones de manera habitual.

Con la prisión preventiva confirmada, la causa continuará con nuevas medidas, declaraciones y peritajes, mientras siguen sumándose denuncias de personas que aseguran haber sido perjudicadas.