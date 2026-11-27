Qué le pasó a Luis Ventura y cómo se encuentra

"Le dio un pico de presión. Él viene con un cuadro de estrés muy grande", explicó Peralta.

El periodista contó que Ventura atravesaba un período de mucho cansancio y que, después de regresar de Uruguay, donde se habían realizado los Martín Fierro la semana anterior, se le habrían sumado distintas preocupaciones y compromisos.

Además, contó que el periodista deberá someterse a una batería de estudios médicos y que le habían recomendado que no lo llamaran, ya que no atendería el teléfono mientras permaneciera internado.

De todos modos, Peralta buscó llevar tranquilidad sobre su estado: "Pero está bien, está bien, le dio un pico de presión. Se sintió mal y le subió la presión".

Luis Ventura no estará en los Martín Fierro Latino de Miami

La descompensación también modificó los planes de la delegación de APTRA que viajará a Estados Unidos para participar de la cuarta edición de los Martín Fierro Latino.

La ceremonia se realizará este domingo 29 de noviembre en el hotel JW Marriott Brickell de Miami. Ventura, en su carácter de presidente de la asociación, tenía previsto viajar para encabezar la delegación argentina y participar de la entrega.

El difícil momento que atraviesa Luis Ventura al frente de APTRA

La noticia llega en un período de mucha actividad y tensión para el periodista. Además de sus compromisos televisivos y radiales, Ventura tiene a cargo la presidencia de APTRA y la organización de distintas entregas de los Martín Fierro.

En las últimas semanas, la asociación también quedó en el centro de una controversia institucional luego de que se conociera una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ), en el marco de una denuncia presentada por un socio y cuestionamientos sobre la última asamblea de la entidad.

Ventura había salido públicamente a defender su gestión y a explicar los requerimientos del organismo de control.