El Registro Único de Verificación de Automotores y Autopartes (RUPVAA), organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, registró durante el último mes un total de 15 actuaciones vinculadas con vehículos que presentaban irregularidades en sus identificaciones o tenían pedidos de secuestro judicial vigentes.
Detectaron un auto buscado por homicidio y otras 14 irregularidades
A través de tareas de verificación técnica y análisis registral durante el último mes, el organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público intervino en 15 actuaciones.