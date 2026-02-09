De la panadería al espacio: la levadura que sorprendió a los científicos
Un estudio reveló que la levadura de pan logró sobrevivir a impactos y sustancias tóxicas similares a las del planeta rojo. El hallazgo sorprendió a los científicos.
Lo que suele estar presente en una cocina para hacer pan ahora también empieza a llamar la atención en los laboratorios espaciales. Un reciente estudio demostró que la levadura común puede resistir condiciones extremas similares a las que existen en Marte.
Investigadores expusieron células de levadura a fuertes impactos físicos y a sustancias químicas tóxicas presentes en el suelo marciano. El objetivo fue comprobar si este microorganismo podía sobrevivir en un ambiente hostil, sin agua, con temperaturas extremas y altos niveles de estrés.
Para el experimento, las células fueron sometidas a ondas de choque comparables a las que generan los meteoritos al impactar contra un planeta. También fueron tratadas con sales especiales que, en grandes cantidades, resultan letales para la mayoría de los seres vivos.
A pesar de ese escenario extremo, los resultados sorprendieron. La levadura logró mantenerse con vida. Si bien su crecimiento fue más lento, una gran parte de las células sobrevivió a la combinación de golpes, presión y sustancias tóxicas.
Los científicos detectaron que este organismo activa un mecanismo de defensa particular. Ante el estrés, reorganiza su material genético y sus proteínas en pequeñas estructuras internas que le permiten protegerse y adaptarse.
En cambio, las cepas que no podían formar estas estructuras tuvieron muchas más dificultades para resistir y, en la mayoría de los casos, no sobrevivieron.
Este comportamiento podría convertirse en una pista clave para futuras misiones espaciales. Los investigadores creen que estos mecanismos podrían funcionar como señales biológicas para detectar vida en ambientes extremos fuera de la Tierra.
Además, el estudio abre nuevas posibilidades para entender cómo podrían sobrevivir microorganismos en viajes espaciales prolongados o en otros planetas.
Los especialistas destacaron que la combinación entre física, biología y química permitió avanzar en una línea de investigación inédita, que conecta la vida cotidiana con los grandes misterios del universo.
Lejos de ser solo un ingrediente de cocina, la levadura ahora aparece como una aliada inesperada en la búsqueda de vida más allá del planeta.