De la panadería al espacio: la levadura que sorprendió a los científicos

A pesar de ese escenario extremo, los resultados sorprendieron. La levadura logró mantenerse con vida. Si bien su crecimiento fue más lento, una gran parte de las células sobrevivió a la combinación de golpes, presión y sustancias tóxicas.

image

Los científicos detectaron que este organismo activa un mecanismo de defensa particular. Ante el estrés, reorganiza su material genético y sus proteínas en pequeñas estructuras internas que le permiten protegerse y adaptarse.

En cambio, las cepas que no podían formar estas estructuras tuvieron muchas más dificultades para resistir y, en la mayoría de los casos, no sobrevivieron.

Este comportamiento podría convertirse en una pista clave para futuras misiones espaciales. Los investigadores creen que estos mecanismos podrían funcionar como señales biológicas para detectar vida en ambientes extremos fuera de la Tierra.

image

Además, el estudio abre nuevas posibilidades para entender cómo podrían sobrevivir microorganismos en viajes espaciales prolongados o en otros planetas.

Los especialistas destacaron que la combinación entre física, biología y química permitió avanzar en una línea de investigación inédita, que conecta la vida cotidiana con los grandes misterios del universo.

Lejos de ser solo un ingrediente de cocina, la levadura ahora aparece como una aliada inesperada en la búsqueda de vida más allá del planeta.