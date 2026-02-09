IA y empleo: tres claves para entender cómo está cambiando el mercado laboral

Cada vez más, el valor del trabajador pasa por la capacidad de analizar información, supervisar procesos, tomar decisiones y validar resultados, mientras las tareas repetitivas quedan en manos de los sistemas automatizados.

Sin embargo, el proceso no es parejo para todos. Los empleos iniciales, las tareas administrativas y algunos puestos técnicos aparecen entre los más expuestos. Esto impacta especialmente en los jóvenes, que antes ingresaban al mercado laboral a través de trabajos básicos, y en sectores con alta presencia femenina.

A esto se suma una preocupación central: la brecha en el acceso a la capacitación. Quienes pueden formarse, actualizarse y aprender nuevas herramientas tienen más chances de mantenerse activos. En cambio, quienes quedan afuera de ese proceso corren el riesgo de quedar relegados.

Especialistas coinciden en que el principal desafío no es la tecnología en sí, sino la velocidad del cambio. La inteligencia artificial ya está instalada y seguirá creciendo. Adaptarse, reconvertirse y aprender de manera constante se volvió una condición clave para sostener el empleo.

Al mismo tiempo, también aparecen oportunidades. En muchos casos, trabajadores con poca experiencia logran mejorar su rendimiento y acortar tiempos de aprendizaje gracias al uso de estas herramientas. La tecnología, bien utilizada, puede ser una aliada.

El escenario que se viene no plantea una desaparición masiva del trabajo, pero sí un mercado laboral distinto: más exigente, más dinámico y atravesado por el conocimiento digital. En ese contexto, la formación permanente será la principal defensa frente al avance de la automatización.