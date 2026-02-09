Detuvieron a siete presos por extorsionar al soldado que se suicidó en Olivos

La investigación determinó que la banda operaba desde la Unidad Penal N°36 de Magdalena, donde los acusados cumplían condena. A pesar de estar privados de la libertad, lograron montar una red de extorsión que terminó empujando a la víctima a una situación límite.

Rodrigo Gómez tenía 21 años, era oriundo de Misiones y formaba parte del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Estaba asignado a la custodia de la residencia presidencial cuando fue hallado sin vida, el pasado 16 de diciembre, en uno de los puestos internos del predio.

image

Fue un compañero quien encontró el cuerpo en una posición extraña y dio aviso inmediato. Los médicos constataron el fallecimiento y confirmaron que el disparo que terminó con su vida fue realizado con un arma FAL.

Con el avance de la causa, los investigadores lograron reconstruir los contactos, las amenazas y los movimientos digitales que rodearon los últimos días del joven soldado. Esa información permitió identificar a los responsables y avanzar con las detenciones.

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que el caso expone una modalidad delictiva cada vez más frecuente: el uso de perfiles falsos en redes y aplicaciones para captar víctimas y someterlas mediante amenazas.

La causa continúa en investigación para determinar si existen más involucrados y establecer con precisión el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos.