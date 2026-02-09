Brenda Asnicar y Laura Esquivel preparan la vuelta de "Patito Feo"

image

Por su parte, Laura recrea el universo de Patito desde una habitación con vista a la misma calle. Escribe en su libreta el clásico “Querido diario”, recibe flores y también cierra con una llamada que conecta ambas historias.

La sincronía no fue casual. En pocas horas, las publicaciones se viralizaron y sumaron miles de reacciones desde distintos puntos del país y del exterior. Comentarios cargados de emoción, nostalgia y pedidos de regreso se multiplicaron en ambas cuentas.

El fenómeno también se sintió con fuerza en Europa. Seguidores de Italia y Grecia, donde la tira fue un éxito masivo, volvieron a demostrar que el vínculo con la serie sigue intacto, aún después de tantos años.

Durante mucho tiempo, tanto Asnicar como Esquivel fueron claras al marcar distancia con una posible vuelta. En distintas entrevistas, ambas explicaron que esa etapa estaba cerrada y que preferían enfocarse en nuevos proyectos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amigas Del Corazón World Tour (@lauraybrendaworldtour)

Sin embargo, los recientes gestos muestran un cambio de clima. El año pasado ya habían compartido una transmisión en vivo donde recordaron anécdotas y descartaron rivalidades. Ahora, los guiños fueron todavía más directos.

Este domingo, además, publicaron un nuevo video en el que aparecen hablando por teléfono sobre un futuro reencuentro. Allí mencionan “Amigas del corazón World Tour”, una supuesta gira internacional donde volverían a interpretar a Antonela y Patito con sus canciones más recordadas.

Por ahora, no hubo confirmación oficial. No se anunció fecha, formato ni detalles concretos. Pero el impacto fue inmediato: miles de fans comenzaron a especular con shows, presentaciones y un posible regreso a los escenarios.

Mientras tanto, la dupla volvió a demostrar que, pese al paso del tiempo, el vínculo con su público sigue vigente. Y que Patito Feo, al menos en la memoria colectiva, todavía tiene mucho para contar.