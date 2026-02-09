Colectivos: sin acuerdo salarial, la UTA analiza parar el servicio este miércoles

El dirigente cuestionó con dureza la postura de las empresas y remarcó que, una vez más, los choferes quedan en el medio de una discusión ajena. Señaló que no puede seguir siendo el trabajador la variable de ajuste y que la situación financiera de las empresas es una cuestión que deben resolver entre ellas y los gobiernos, sin trasladar el costo a los salarios.

Maldonado indicó además que el gremio seguirá con atención lo que surja de la negociación nacional de este martes, ya que de allí dependerá la aplicación inmediata del paro en San Juan y en el resto del país.

A nivel nacional, la UTA fue tajante. Desde el sindicato que conduce Roberto Fernández advirtieron que, si las cámaras empresarias del interior no adhieren al acuerdo paritario firmado en Buenos Aires, el paro será total y sin excepciones. La advertencia encendió la preocupación entre usuarios y autoridades, teniendo en cuenta que el transporte público es un servicio esencial para miles de trabajadores, estudiantes y jubilados.

En un comunicado reciente, el gremio también salió al cruce de los empresarios del interior, a quienes acusó de reducir la discusión únicamente a números y cuestiones de caja. Desde la UTA señalaron que resulta llamativo que se hable de falta de recursos cuando en muchas provincias el boleto tiene un valor superior al del AMBA.

Según el sindicato, ese argumento pierde fuerza frente a tarifas más altas y refuerza la necesidad de que los acuerdos salariales se apliquen sin excusas. A pesar de haber intentado sostener la paz social y evitar medidas extremas, la UTA advirtió que sin avances concretos el paro será inevitable.

El acuerdo que hoy marca el conflicto es el firmado recientemente en el AMBA, que contempla un aumento del 4% en tres tramos: 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo. Con ese esquema, desde abril el sueldo básico de un chofer de colectivos alcanzará los $1.574.000.

Las empresas reconocieron el impacto de la inflación sobre los salarios, pero advirtieron que no pueden afrontar la suba sin una actualización de subsidios o del boleto. En ese marco, el Gobierno nacional se comprometió a avanzar en los próximos días con una mejora en los subsidios o en las tarifas para cubrir la diferencia.

Mientras tanto, el reloj corre y la definición está cada vez más cerca. Si este martes no hay acuerdo, San Juan amanecerá el miércoles sin colectivos.