"De Ferrari a Fiat 600": la frase desde Mendoza por la Vuelta a San Juan

En ese contexto, desde Mendoza surgieron cuestionamientos que reavivaron la histórica rivalidad entre ambas provincias. El presidente de la Asociación Ciclista mendocina, Fernando Lanzone, lanzó duras comparaciones sobre la etapa internacional sanjuanina y puso en duda su verdadero impacto en el desarrollo del deporte.

Según su análisis, aquel período tuvo brillo, figuras y repercusión mediática, pero no dejó una base sólida para el crecimiento del ciclismo argentino. También remarcó que, a diferencia de Mendoza, en San Juan las competencias dependieron en gran medida del respaldo estatal.

Lanzone sostuvo que en su provincia las carreras se sostienen con esfuerzo propio, incluso sin aportes, mientras que en San Juan el retiro del apoyo oficial provocó una caída en la cantidad de eventos. Para el dirigente, ese cambio evidenció la fragilidad del modelo anterior.

Las declaraciones se dieron en paralelo a una polémica local que involucra al Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes. Días atrás, el ministro Guido Romero reveló que en la gestión anterior se habría solicitado una suma millonaria para volver a organizar una Vuelta internacional, con un presupuesto estimado entre 10.000 y 13.000 millones de pesos.

Desde el actual Gobierno sostienen que la última edición se realizó con una inversión cercana a los 300 millones, muy por debajo de los valores que se manejaban en el pasado. La postura oficial apunta a priorizar el equilibrio fiscal y el desarrollo deportivo sustentable.

En simultáneo a estas declaraciones, el calendario sanjuanino 2025-2026 sumó otro traspié. El Circuito Homenaje al Ciclista – Gran Premio Municipalidad de Santa Lucía fue suspendido al no alcanzar el mínimo reglamentario de inscriptos, pese a contar —según la organización— con respaldo económico y logístico garantizado.

A través de un comunicado oficial, el Huracán Cicles Club explicó que la postergación fue inevitable y que la institución es “ajena a la decisión de algunos equipos y ciclistas individuales de no participar, en virtud de su preparación para la Vuelta a Mendoza y otras decisiones de índole personal”. La prueba fue reprogramada sin fecha definida y, por ahora, con escasas certezas sobre su realización.