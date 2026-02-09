"De Ferrari a Fiat 600": la frase desde Mendoza por la Vuelta a San Juan
La histórica rivalidad entre San Juan y Mendoza sumó un nuevo capítulo. Desde la vecina provincia cuestionaron el pasado internacional de la Vuelta y reavivaron el debate por los costos, el legado y el futuro del ciclismo local.
La Vuelta a San Juan, uno de los eventos deportivos más importantes que tuvo la provincia en los últimos años, volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, no por una llegada espectacular ni por figuras internacionales, sino por una fuerte crítica llegada desde Mendoza.
Entre 2017 y 2023, la competencia sanjuanina alcanzó proyección mundial al integrar el calendario de la UCI. Por las rutas locales pasaron campeones del mundo y estrellas del ciclismo, en una etapa que marcó un antes y un después para el deporte provincial. Sin embargo, ese ciclo quedó atrás.
Con la actual gestión de Marcelo Orrego, la Vuelta regresó en una versión más austera, con menor presupuesto y un perfil nacional, priorizando la participación de equipos locales y regionales. La última edición incluyó, por ejemplo, a la selección de Chile, cuyo corredor Cristóbal Baeza Muñoz terminó consagrándose ganador.
En ese contexto, desde Mendoza surgieron cuestionamientos que reavivaron la histórica rivalidad entre ambas provincias. El presidente de la Asociación Ciclista mendocina, Fernando Lanzone, lanzó duras comparaciones sobre la etapa internacional sanjuanina y puso en duda su verdadero impacto en el desarrollo del deporte.
Según su análisis, aquel período tuvo brillo, figuras y repercusión mediática, pero no dejó una base sólida para el crecimiento del ciclismo argentino. También remarcó que, a diferencia de Mendoza, en San Juan las competencias dependieron en gran medida del respaldo estatal.
Lanzone sostuvo que en su provincia las carreras se sostienen con esfuerzo propio, incluso sin aportes, mientras que en San Juan el retiro del apoyo oficial provocó una caída en la cantidad de eventos. Para el dirigente, ese cambio evidenció la fragilidad del modelo anterior.
Las declaraciones se dieron en paralelo a una polémica local que involucra al Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes. Días atrás, el ministro Guido Romero reveló que en la gestión anterior se habría solicitado una suma millonaria para volver a organizar una Vuelta internacional, con un presupuesto estimado entre 10.000 y 13.000 millones de pesos.
Desde el actual Gobierno sostienen que la última edición se realizó con una inversión cercana a los 300 millones, muy por debajo de los valores que se manejaban en el pasado. La postura oficial apunta a priorizar el equilibrio fiscal y el desarrollo deportivo sustentable.
En simultáneo a estas declaraciones, el calendario sanjuanino 2025-2026 sumó otro traspié. El Circuito Homenaje al Ciclista – Gran Premio Municipalidad de Santa Lucía fue suspendido al no alcanzar el mínimo reglamentario de inscriptos, pese a contar —según la organización— con respaldo económico y logístico garantizado.
A través de un comunicado oficial, el Huracán Cicles Club explicó que la postergación fue inevitable y que la institución es “ajena a la decisión de algunos equipos y ciclistas individuales de no participar, en virtud de su preparación para la Vuelta a Mendoza y otras decisiones de índole personal”. La prueba fue reprogramada sin fecha definida y, por ahora, con escasas certezas sobre su realización.