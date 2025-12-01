"
zapatillas

Le pegaron entre 15 y huyeron: atraparon a uno con las zapatillas robadas

Un joven de 17 años fue golpeado por una patota de 15 personas en el Parque de Mayo. La Policía recuperó las zapatillas robadas y detuvo a un agresor que mintió su identidad.

Un adolescente de 17 años fue brutalmente agredido en el interior del Parque de Mayo, en Capital, cuando una patota de unas 15 personas lo atacó a golpes y patadas para robarle sus zapatillas deportivas. Según informaron fuentes policiales, la víctima fue sorprendida en la zona del Monumento al Deporte, donde quedó reducido y sin posibilidad de defenderse.

El ataque se detuvo cuando dos policías que patrullaban el parque intervinieron y lograron dispersar al grupo. Uno de los agresores fue interceptado y requisado. Llevaba escondidas bajo la remera las zapatillas Nike blancas sustraídas al adolescente, quien las reconoció de inmediato.

Al solicitarle su identificación, el sospechoso intentó engañar a los efectivos afirmando tener 17 años. Sin embargo, durante el traslado primero a Subcomisaría Rawson y luego a Subcomisaría Buenaventura Luna, se comprobó que se trataba de Kevin Alberto Sosa Pérez, de 19 años. También aportó domicilios falsos durante el procedimiento.

Mientras el resto de los atacantes logró huir en diferentes direcciones, Sosa Pérez quedó detenido. La UFI Flagrancia, a cargo del Ayudante Fiscal Ezequiel Eiben, imputó al joven por el delito de tentativa de robo, dando inicio al proceso especial de flagrancia.

