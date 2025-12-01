Un adolescente de 17 años fue brutalmente agredido en el interior del Parque de Mayo, en Capital, cuando una patota de unas 15 personas lo atacó a golpes y patadas para robarle sus zapatillas deportivas. Según informaron fuentes policiales, la víctima fue sorprendida en la zona del Monumento al Deporte, donde quedó reducido y sin posibilidad de defenderse.
Le pegaron entre 15 y huyeron: atraparon a uno con las zapatillas robadas
Un joven de 17 años fue golpeado por una patota de 15 personas en el Parque de Mayo. La Policía recuperó las zapatillas robadas y detuvo a un agresor que mintió su identidad.