Le pegaron entre 15 y huyeron: atraparon a uno con las zapatillas robadas

El ataque se detuvo cuando dos policías que patrullaban el parque intervinieron y lograron dispersar al grupo. Uno de los agresores fue interceptado y requisado. Llevaba escondidas bajo la remera las zapatillas Nike blancas sustraídas al adolescente, quien las reconoció de inmediato.

Al solicitarle su identificación, el sospechoso intentó engañar a los efectivos afirmando tener 17 años. Sin embargo, durante el traslado primero a Subcomisaría Rawson y luego a Subcomisaría Buenaventura Luna, se comprobó que se trataba de Kevin Alberto Sosa Pérez, de 19 años. También aportó domicilios falsos durante el procedimiento.