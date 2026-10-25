Las familias de Germán, Gonzalo y Uriel, unirán sus pedidos de justicia

Desde Jáchal viajará la familia de Germán Galleguillo, cuya muerte ocurrió en febrero en un puesto rural de Tamberías. El único imputado permanece bajo arresto domiciliario y se abstuvo de declarar. Sus familiares cuestionan la calificación de homicidio simple y piden investigar una posible participación de terceros, además de ampliar las pruebas y los testimonios.

Este lunes tienen prevista una audiencia con el juez y su abogado para definir los próximos pasos.

También participarán los allegados de Gonzalo Quintero, de 19 años, quien murió tras recibir un disparo en el rostro en Chimbas a mediados de septiembre, y de Uriel Ríos, de 17, asesinado a puñaladas durante un enfrentamiento al finalizar una fiesta por el Día del Estudiante en Pocito.

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En ambos casos hay investigaciones judiciales en curso y personas señaladas por su presunta participación. Las familias buscan que se esclarezcan las circunstancias de cada hecho y se determinen las responsabilidades correspondientes.

La convocatoria reunirá así tres reclamos distintos bajo una misma consigna: obtener respuestas judiciales por la muerte de sus seres queridos. En un contexto atravesado por la discusión sobre cómo debe responder el sistema penal ante delitos cometidos por adolescentes, las familias llevarán a la Legislatura sus pedidos de celeridad y avances concretos en las causas.