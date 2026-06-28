Con dos horas de diferencia, distintos operativos policiales permitieron recuperar un automóvil y una motocicleta que habían sido denunciados como robados en diferentes puntos de la provincia. Aunque los hechos ocurrieron en departamentos distintos, ambos procedimientos terminaron con los vehículos secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.
Auto abandonado, moto hallada y dos investigaciones abiertas por robo de vehículos
En dos procedimientos realizados en Capital y Rawson, la Policía recuperó un automóvil y una motocicleta que habían sido robados. En uno de los casos los ocupantes escaparon tras abandonar el vehículo.