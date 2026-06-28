Auto abandonado, moto hallada y dos investigaciones abiertas por robo de vehículos

Poco después, la Policía confirmó que el rodado había sido denunciado como robado en jurisdicción de la Comisaría 26ª, donde se investigaba un hecho de hurto simple.

El segundo procedimiento se desarrolló en el barrio Huarpe, cuando personal del CDO Sur, durante recorridas preventivas, detectó una motocicleta Gilera 400 cc estacionada frente a una vivienda.

Al verificar sus datos, los efectivos constataron que el rodado había sido sustraído horas antes en el barrio Buenaventura Luna, en Rawson. En el lugar no había personas junto a la moto, por lo que se dio intervención al Sistema Acusatorio y, por disposición del fiscal de turno, el vehículo fue trasladado a sede policial.

En ambos casos, las investigaciones continúan para identificar a los responsables de los robos y establecer las circunstancias en que los vehículos fueron abandonados.