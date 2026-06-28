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Auto abandonado, moto hallada y dos investigaciones abiertas por robo de vehículos

En dos procedimientos realizados en Capital y Rawson, la Policía recuperó un automóvil y una motocicleta que habían sido robados. En uno de los casos los ocupantes escaparon tras abandonar el vehículo.

Con dos horas de diferencia, distintos operativos policiales permitieron recuperar un automóvil y una motocicleta que habían sido denunciados como robados en diferentes puntos de la provincia. Aunque los hechos ocurrieron en departamentos distintos, ambos procedimientos terminaron con los vehículos secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.

El primero de los casos ocurrió durante la madrugada, cuando efectivos de la Motorizada N° 1 acudieron al barrio Costa Canal 2 tras un alerta que advertía sobre un Citroën C3 gris que circulaba a alta velocidad con varios ocupantes.

Al llegar al lugar, los policías encontraron el vehículo abandonado sobre la calzada y parte de la vereda. Presentaba la rueda delantera reventada, daños en la carrocería, faltante del paragolpes trasero, el interior revuelto y no tenía la llave de encendido. Testigos indicaron que quienes viajaban en el automóvil escaparon corriendo en distintas direcciones.

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Poco después, la Policía confirmó que el rodado había sido denunciado como robado en jurisdicción de la Comisaría 26ª, donde se investigaba un hecho de hurto simple.

El segundo procedimiento se desarrolló en el barrio Huarpe, cuando personal del CDO Sur, durante recorridas preventivas, detectó una motocicleta Gilera 400 cc estacionada frente a una vivienda.

Al verificar sus datos, los efectivos constataron que el rodado había sido sustraído horas antes en el barrio Buenaventura Luna, en Rawson. En el lugar no había personas junto a la moto, por lo que se dio intervención al Sistema Acusatorio y, por disposición del fiscal de turno, el vehículo fue trasladado a sede policial.

En ambos casos, las investigaciones continúan para identificar a los responsables de los robos y establecer las circunstancias en que los vehículos fueron abandonados.

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