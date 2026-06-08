La banda que sembró preocupación con los inhibidores suma un integrante preso

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Según la pesquisa, el grupo utilizaba inhibidores de cierre centralizado para impedir que los propietarios bloquearan correctamente las puertas de sus vehículos. Sin necesidad de violentar cerraduras, los delincuentes podían acceder al interior y apoderarse de objetos de valor.

Los investigadores sostienen que el raid que permitió desbaratar parte de la organización comenzó la noche del 29 de mayo en las inmediaciones del shopping Patio Alvear.

Cerca de las 21:30, los delincuentes atacaron una camioneta Toyota SW4 estacionada frente al centro comercial y se llevaron perfumes, ropa, anteojos, bebidas y llaves. Minutos después, alrededor de las 22:15, ingresaron al estacionamiento del complejo y volvieron a utilizar la misma modalidad sobre otra camioneta similar.

De ese segundo vehículo obtuvieron las llaves que posteriormente utilizaron para ingresar a una vivienda del departamento Rivadavia, donde concretaron un importante robo.

La banda fue descubierta horas más tarde en el interior del barrio Municipal. Un efectivo policial que realizaba adicionales observó movimientos sospechosos de un Volkswagen Fox que circulaba repetidamente por la zona.

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Poco después escuchó sonar la alarma de una vivienda y solicitó apoyo inmediato. El rápido operativo policial frustró el robo y permitió detener a parte de la organización.

Uno de los delincuentes logró escapar saltando por los techos de viviendas vecinas y continúa prófugo. En tanto, Argüello y otro integrante fueron detenidos, mientras que el conductor sanjuanino que actuaba como apoyo logístico también quedó vinculado a la causa.

Al momento de las aprehensiones, los efectivos recuperaron 5.000 dólares y anillos de oro que habían sido sustraídos de la vivienda atacada.

Antecedentes y pedidos de captura

La situación procesal de Argüello aparece especialmente comprometida. De acuerdo con la investigación, registra pedidos de captura vigentes en las provincias de Córdoba y Mendoza por otros hechos delictivos.

Además, la Fiscalía analiza su posible participación en nuevos robos cometidos con la misma modalidad en territorio sanjuanino durante las últimas semanas.

Mientras tanto, la búsqueda del tercer integrante de la banda continúa. Los investigadores creen que escapó con parte del botín obtenido durante el raid delictivo y no descartan nuevas detenciones en los próximos días.