Impugnaron el juicio abreviado a Salem por la amenaza de bomba

En la audiencia, el fiscal de Estado sostuvo ante el juez de Impugnación Juan Carlos Caballero Vidal (h) que la resolución de la jueza Mabel Moya fue “arbitraria”, careció de fundamentos y “minimizó la gravedad del hecho”, al modificar la descripción de los hechos y no dimensionar el riesgo que generó el llamado.

Para el organismo, las amenazas “tuvieron un tenor mayúsculo y podrían haber terminado en una catástrofe” si el protocolo de seguridad no se cumplía, por lo que reclamó que se investigue también bajo el Artículo 41 quinquies del Código Penal, que agrava las penas cuando un delito busca “aterrorizar a la población”.