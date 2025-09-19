La causa por la amenaza de bomba durante el show de Lali Espósito en el estadio Aldo Cantoni sumó este viernes un nuevo capítulo. Juan Carlos Salem, el hombre de 74 años que hizo el llamado falso, volvió a sentarse en el banquillo de los acusados luego de que la Fiscalía de Estado impugnara el juicio abreviado que lo había condenado a tres años de prisión condicional y a pagar una multa de 10 mil pesos por tenencia de un arma sin papeles.
Impugnaron el juicio abreviado a Salem por la amenaza de bomba
La Fiscalía de Estado cuestionó la condena de 3 años en suspenso contra Juan Carlos Salem y pidió apartar a la jueza Mabel Moya. El juez de Impugnación definirá en los próximos días.