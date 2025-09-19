"
Impugnaron el juicio abreviado a Salem por la amenaza de bomba

La Fiscalía de Estado cuestionó la condena de 3 años en suspenso contra Juan Carlos Salem y pidió apartar a la jueza Mabel Moya. El juez de Impugnación definirá en los próximos días.

En la audiencia, el fiscal de Estado sostuvo ante el juez de Impugnación Juan Carlos Caballero Vidal (h) que la resolución de la jueza Mabel Moya fue “arbitraria”, careció de fundamentos y “minimizó la gravedad del hecho”, al modificar la descripción de los hechos y no dimensionar el riesgo que generó el llamado.

Para el organismo, las amenazas “tuvieron un tenor mayúsculo y podrían haber terminado en una catástrofe” si el protocolo de seguridad no se cumplía, por lo que reclamó que se investigue también bajo el Artículo 41 quinquies del Código Penal, que agrava las penas cuando un delito busca “aterrorizar a la población”.

La fiscal de Impugnación Marcela Torres coincidió en que hubo un error en la resolución, aunque aclaró que no se opone al juicio abreviado, sino que pidió la nulidad de la sentencia y el apartamiento de la jueza para que otro magistrado continúe con la causa.

Por su parte, el defensor oficial Germán Riveros solicitó que se ratifique el acuerdo alcanzado en su momento y defendió la actuación de la jueza.

Tras escuchar a las partes, el juez Caballero Vidal pasó la audiencia a cuarto intermedio y dispone de 30 días hábiles para resolver si confirma el fallo, lo anula o aparta a la magistrada.

