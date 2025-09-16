Dictaron prisión preventiva para el hombre que mató al sanjuanino en Chile

“Los antecedentes daban cuenta del fallecimiento de un hombre adulto, preliminarmente de nacionalidad argentina, quien habría sido atacado con un arma blanca en la vía pública”, explicó Orellana.

Familia sanjuanina pide ayuda para repatriar a joven asesinado en Chile

Frente a esta situación, la Fiscalía ordenó reunir evidencia, declaraciones de testigos y toda información relevante para avanzar en la causa.

Al llegar al lugar, personal de la SIP de Carabineros ya mantenía a un sospechoso detenido, quien fue identificado por testigos como el presunto autor del ataque. La investigación permitió recopilar registros audiovisuales, declaraciones y reconocimientos fotográficos que vinculan al detenido con el hecho, configurando preliminarmente su participación en un delito de homicidio simple.

Este lunes por la mañana, el imputado fue presentado ante el Juzgado de Garantía de Vallenar, donde se realizó la audiencia de formalización. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva, medida que fue acogida por el juez de turno, dada la gravedad del delito y los antecedentes expuestos.

La investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía y el trabajo conjunto de las unidades especializadas para esclarecer completamente lo sucedido.