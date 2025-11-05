Investigan a policías por golpear a una mujer durante un operativo en Chimbas

Durante el procedimiento, los uniformados intentaron detener al supuesto agresor, pero algunos familiares —entre ellos la mujer agredida— habrían intervenido para impedir la detención.

La situación escaló rápidamente y derivó en la agresión que quedó registrada en el video, ahora viral en redes sociales.

Desde la Policía de San Juan confirmaron que se abrió una investigación interna y un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de los agentes involucrados. “Vamos a iniciar la investigación para esclarecer la situación y tomar las medidas correspondientes”, aseguraron fuentes d

Hasta el momento, no se presentó ninguna denuncia penal por apremios ilegales contra el efectivo identificado en las imágenes, aunque el caso ya está bajo análisis de las autoridades policiales.

Según publicó el diario El Zonda, los efectivos acudieron al barrio por un llamado de emergencia y, en medio del procedimiento, se produjo un forcejeo con familiares del presunto agresor. Fue en ese contexto cuando el policía golpeó a la mujer.

El video, que circula en redes desde la mañana del miércoles, reavivó el debate sobre el uso de la fuerza policial y el protocolo de actuación en situaciones familiares.