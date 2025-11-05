Dos cortes argentinos ganaron oro en el primer Campeonato Mundial de Carnes

El Campeonato Mundial de Carnes (CMDC®) busca consolidarse como un evento anual de referencia mundial. La iniciativa es impulsada por Luis Barcos, director de la Escuela de Sommelier de Carnes, junto a la revista AmeriCarne y Messe Frankfurt Argentina.

Para garantizar la transparencia en la evaluación, un jurado compuesto por 350 personas distribuidas en más de 50 mesas realizó catas a ciegas. El panel incluyó sommeliers de carne, consumidores entrenados y chefs reconocidos, entre ellos el peruano Gastón Acurio y los argentinos Christian Petersen, Juan Gaffuri, Ale Feraud, Darío Gualtieri, Martín Rebaudino, Maximiliano Rossi y Tomás Treschanski.

Las piezas se cocinaron sin sal y en un punto intermedio, permitiendo que el jurado evaluara las características naturales de cada corte sin influencias externas. Cada muestra fue identificada mediante un código y calificada con una aplicación diseñada especialmente para el concurso.

Cuatro cortes recibieron la medalla de oro, dos de los cuales fueron argentinos. Además, se otorgaron medallas de plata y bronce a cortes argentinos, irlandeses y británicos, junto con menciones especiales por excelencia en sabor.

Los ganadores no solo obtienen reconocimiento internacional, sino que también podrán utilizar el sello CMDC en la comercialización de sus carnes, un símbolo que certifica la máxima calidad.

Sobre el futuro del certamen, Luis Barcos expresó: “El campeonato fue muy convocante y hay muchos interesados en participar en próximas ediciones”. Por su parte, el chef Christian Petersen destacó que “todo esto apunta a elevar la calidad de la carne argentina, latinoamericana y mundial”.